Ватикан: бережный туризм – импульс для сельской экономики

По случаю 41-го Всемирного дня туризма, который будет отмечаться 27 сентября, Департамент служения целостному развитию человека обнародовал специальное послание, призывающее к новому продвижению этого сектора, сильно пострадавшего от пандемии COVID-19. Подробности сообщил корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Документ за подписью префекта департамента кардинала Питера Тарксона приводит данные Всемирной туристской организации: к концу 2020 года число международных путешественников сократится примерно на один миллиард, а глобальный экономический ущерб составит около 1.200 миллиардов долларов, что повлечёт за собой неизбежный рост безработицы. Для туристического сектора, сражённого коронавирусной пандемией, «конца которой ещё не видно», это суровая перспектива. Однако «тревожный сценарий не должен парализовать и лишать позитивного взгляда на будущее». Ватиканский департамент ссылается на тему Всемирного дня 2020 года – «Туризм и развитие сельских районов» – выбранную ещё до начала пандемии. В послании звучит призыв к политикам продвигать «бережный туризм, осуществляемый согласно принципам социальной и экономической справедливости, при полном уважении окружающей среды и культур»; власти должны предоставлять больше возможностей для развития окраин, вовлекая местные общины в процесс принятия решений.

Департамент служения целостному развитию человека подтверждает центральное место локальных общин, а также их право быть поборниками устойчивого развития. Необходимо «позитивное взаимодействие между индустрией туризма, местными общинами и путешественниками». Туристам рекомендуется искать ненарушенные природные территории в сельских районах.

Выбор такого вида туризма, отмечает кардинал Питер Тарксон, может стать шансом для выхода из кризиса, «импульсом для поддержки аграрной экономики», которая состоит из сельского хозяйства и нередко из небольших семейных ферм в малодоходных регионах. Таким образом можно построить новый мир с туризмом, созданным людьми, который открывает сердце «к широкому горизонту братства и солидарности».

«Сочетание туризма с развитием сельских районов, – подчёркивается в послании, – это эффективный способ познания новых культур: он позволит увлечь людей ценностями защиты творения; а сейчас эти ценности представляют собой не только нравственный долг, но и настоятельную необходимость коллективных действий». Это возможность познакомиться с новым образом жизни и обычаями, вступить в отношения с другими людьми и с природой, отправиться в путь с уважением к ритмам творения, к жизни общин и сельскохозяйственным практикам. «Туризм может стать инструментом близости и укрепления духа братства между народами».

Отсюда проистекает необходимость поддержки доходов работников, опеки и защиты наиболее уязвимых сельских общин. Таким образом, для возрождения экономики туризма необходимо, чтобы «ответственный и устойчивый туризм стал одним из переломных моментов в борьбе с нищетой, масштабы которой в результате пандемии умножились в геометрической прогрессии».

«Отправной точкой для экономического планирования, – отмечается в документе, – должна быть защита неимущих и самых слабых субъектов экономического цикла; крестьяне в сельских районах должны считаться прямыми получателями значительной экономико-финансовой помощи и адресатами проектов по восстановлению и развитию семейного сельского хозяйства». Ватиканский департамент обращается к епископам и к ответственным за пастырское попечение в сфере туризма: они призваны «развивать сети близости во взаимоотношениях и поддерживать теряемые доходы» этого сектора. Нужно прокладывать новые туристические маршруты в сельских районах, сочетая уважение к окружающей среде и возможности заработка для местных туроператоров.