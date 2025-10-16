«В защиту Папы»: доспехи и шлемы Папской гвардии

13 октября в Апостольском дворце Кастель-Гандольфо открылась выставка «В защиту Папы», посвящённая доспехам и шлемам Папской швейцарской гвардии времён XVI–XVII веков. Экспозиция впервые показывает публике редчайшие шлемы из хранилищ Ватиканских музеев — свидетельства эпохи, когда охрана Папы означала не только защиту власти, но и веры.

Организаторы выставки — дирекция Ватиканских музеев и Управления культурного наследия совместно с дирекцией Папских вилл — впервые демонстрируют эти раритетные экспонаты широкой публике.

Выставка превращает доспехи и защитные аксессуары в произведения искусства: каждая деталь — от морионов и шлемов всадников до церемониальных бургиньот и шлемов кирасиров — рассказывает о союзе силы и красоты, преданности и отваги, отражая жизнь и службу стражей, охранявших Папу и территории Папского государства.

Шлемы Папской швейцарской гвардии олицетворяют не только военную мощь XVI–XVII веков, но и непрерывность традиций. До сих пор гвардейцы продолжают носить шлемы ренессансной эпохи, сохраняя историческую форму и эстетику.

Каждый исторический шлем экспозиции — не просто защитный элемент, а символ дисциплины, преданности и преемственности, свидетельство того, что защита Папы остаётся живой традицией, прошедшей сквозь века.

Директор Ватиканских музеев Барбара Ятта во время презентации подчеркнула: выставка «В защиту Папы» — не просто экспозиция, а дань уважения тем, кто служил Апостольскому Престолу с дисциплиной и честью. По её словам, защита Папы выходит за рамки физической охраны: она включает зашиту веры, Церкви и морально-духовных ценностей, которые олицетворяет Папский престол.

Сандро Барбагалло, куратор исторических коллекций Ватиканских музеев, отметил: «Защищать Папу — значит не оберегать трон, а хранить oсновополагающий принцип; не земную власть, а духовное служение, пронесённое через века. <…> Когда Церковь Рима оказывалась под угрозой, её спасали не только оружие, но и любовь её детей, потому что защита Папы, вчера и сегодня, означает охрану человеческого достоинства, учения Евангелия и свободы совести». Шлемы на выставке, по его словам, являются «символами присяги, действующей непрерывно более пяти столетий несмотря на реформы, революции и мировые войны».



Источник: русская служба Vatican News