В Ватикане прошёл молебен о мире (+ ФОТО)

В субботу 11 октября на площади Святого Петра состоялся молебен о мире, в котором приняли участие более 30 тысяч участников Юбилея богородичной духовности: настоятели и волонтёры святилищ, представители богородичных движений, братств и молитвенных групп. Специально для этого случая из Португалии была привезена статуя Богоматери Фатимской. Передает русская служба Vatican News.

Папа Лев XIV возглавил совместное чтение Святого Розария и поклонение Пресвятым Дарам, призвав молиться о даре мира на земле. В своём размышлении он подчеркнул, что мир является даром Божьим, требующим усилий и постоянства. Папа напомнил слова Христа в Гефсиманском саду: «Вложи меч в ножны», обращённые также к «тем, кто направляет судьбы народов». Нужно иметь смелость обезоружиться, ибо мир рождается не из побед над врагом, а из посева справедливости и смелого прощения, он опирается не на устрашение, а на братство, не на ультиматумы, а на диалог. Лев XIV добавил, что прежде чем разоружать мир, нужно обезоружить собственное сердце, ведь без внутреннего покоя человек не способен передать его другим. «Никакая идея, вера или политика не может оправдать убийства», – подчеркнул Святейший Отец.

Размышляя о Марии как путеводительнице веры, Папа отметил, что подлинная богородичная духовность состоит не во внешних проявлениях, а в подражании человеческим и евангельским добродетелям Пресвятой Девы. Лев XIV привёл последние слова Богородицы, записанные в Евангелии: «Что скажет Он вам, то сделайте»: Матерь Иисуса всегда указывает за пределы самой себя – на Христа, источник радости и смысла жизни. Святейший Отец призвал верующих смотреть на историю с точки зрения малых и уязвимых, вдовы, сироты, изгнанника, ребёнка-беженца.

«Бог дарует радость тем, кто несет любовь в мир, радость тем, кто вместо победы над врагом предпочитает мир с ним. Мужайтесь, идите вперёд, вы, создающие условия для будущего мира в справедливости и прощении; будьте кроткими и настойчивыми, не опускайте рук. Мир – это путь, и Бог идёт с вами. Господь создаёт и распространяет мир через Своих друзей, умиротворённых в сердце: они становятся миротворцами, инструментами Его мира».

В конце бдения Папа вознёс молитву к Деве Марии, Царице мира, дабы она научила христиан внимать крику бедных и земли-матери, служить братству и свету Евангелия, отвергая тьму эгоизма, чтобы следовать за Христом, истинным светом человечества.