В США начаты раскопки первой баптистской церкви

Археологи начали раскопки старейшей баптистской церкви в США, располагавшейся в штате Вирджиния, и обнаружили многочисленные захоронения, передает «Седмица» со ссылкой на The Associated Press.

Первая баптистская церковь была основана в 1776 году чернокожими рабами в Вильямсбурге, тогдашней столице Вирджинии. Сначала баптисты тайно встречались в полях и под деревьями, нарушая существовавший в то время закон, запрещавший рабам собираться где-либо без хозяина.

Первое здание баптистской церкви было разрушено торнадо в 1834 году. Вторая постройка, сооруженная в 1856 году, простояла целый век. Это здание было выкуплено в 1956 году и снесено, чтобы построить парковку для посетителей Колониального Вильямсбурга, музея живой истории под открытым небом, который на сегодняшний день состоит из более чем 400 построек.

На протяжении десятилетий в музее не было экспозиции, посвященной истории афроамериканцев, большинство из которых были рабами, хотя чернокожие составляли более половины из 2000 человек, проживавших в столице Вирджинии в XVIII веке. Но в последние годы руководство музея предприняло попытку рассказать более полную историю города, уделяя все больше внимания истории афроамериканцев.

Первые раскопки были начаты в прошлом году. Тогда был обнаружен фундамент и остатки стен церкви. «Это было повторное открытие человечности нашего народа», – сказал по этому поводу баптистский пастор Реджинальд Ф. Дэвис.

Во время дальнейших раскопок в июле 2022 года археологи обнаружили кладбище, состоявшее из 41 захоронения. Большинство из могил имеют длину от 4 до 6 футов (от 1,2 до 1,8 метра) и ширину до 2 футов (0,61 метра). В одной могиле археологи нашли пустую винную бутылку XIX века.

Перед началом раскопок состоялся молебен. «Для нас было важно провести эту церемонию — попросить благословения у наших предков», — утверждает Конни Мэтьюз Харшоу, член баптистской церкви и президент правления фонда «Первые баптисты». — «Хотя мы и не знаем их имен. Их имена известны только Богу. Эти раскопки помогут стереть историческую и социальную амнезию, которая много лет поражала нашу страну».

«Мы проведем тесты ДНК и анализы всех человеческих костей, которые будут найдены на намеченных участках», – сказал Джек Гэри, директор отдела археологии музея Колониального Вильямсбурга.

Анализ ДНК может определить цвет глаз и оттенок кожи человека, а также склонность к определенным заболеваниям и геномное происхождение. По словам Гэри, анализ костей покажет возраст человека на момент его смерти, а также качество его жизни и физические нагрузки, которые он переносил.

Останки будут доставлены в Институт исторической биологии Университета Уильяма и Мэри в Вильямсбурге для очистки и анализа костей. Университет Коннектикута проведет ДНК-тестирование.

Баптисты Вильямсбурга просят сравнить ДНК, извлеченную из костей, с их собственной, чтобы определить родство с людьми, похороненными на кладбище первой баптистской церкви. Человеческие останки по окончании исследования будут перезахоронены.

«К концу 1800-х – началу 1900-х на этом кладбище перестали хоронить людей, и его существование начало стираться из памяти», — отметил Гэри.