В Смоленске литургически отметили день памяти Карла Акутиса, первого святого-миллениала

12 октября в смоленском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии торжественной Святой Мессой отметили первое литургическое воспоминание св. Карло Акутиса, канонизированного 7 сентября этого года Папой Львом XIV. Об этом сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

Литургию сопровождала икона святого Карло и реликвия второго класса – розарий с частичкой мощей святого. Желающие могли приложиться к ним и лично помолиться возле иконы.

После завершения Мессы её участники отправились в приходскую библиотеку им. Карло Акутиса. В недавно обновленной библиотеке появились витражи с изображением итальянского святого. Здесь же обычно размещается выставка о Евхаристических чудесах, которая сейчас находится в крипте Кафедрального собора в Москве.

В библиотеке викарий смоленского прихода о. Канизий Конкол OFM представил новые материалы, связанные с жизнью Карло Акутиса. Среди них — его слова, мысли и размышления, оставленные как наследие для всех, кто стремится к святости: 15 мыслей покровителя интернета и «7 шагов к святости по Карло Акутису», выполненных в виде табличек, представляющих собой символическую лестницу в Небеса.

Эта небольшая экспозиция была создана на основе материалов книг «План жизни по Карло Акутису» и «Карло Акутис. Биография святого покровителя интернета».

Отец Канизий вознес благодарение Богу за дар св. Карло Акутиса нашему времени, «за пример жизни в Евхаристии, молитвы, любви и служения ближним». Также он поблагодарил всех, кто каким-либо образом принял участие и помог в подготовке и проведении «Дня со св. Карло Акутисом» в Смоленске, ставшего настоящим праздником для членов и гостей прихода.