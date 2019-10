В Санкт-Петербурге прошла православно-католическая конференция, посвященная проблемам зависимости

Очередная Международная конференция «Богословское осмысление проблем зависимости: православный и католический взгляд» состоялась 1-2 октября в Епархиальном управлении Санкт-Петербургской епархии.



Форум организован по инициативе православно-католической рабочей группы, возглавляемой председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом и Ординарием Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископом Павлом Пецци, при поддержке фонда «Kirche in Not» («Помощь Церкви в нужде»). Соорганизаторами мероприятия выступили Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви, благотворительные фонды «Диакония» (Санкт-Петербург) и «Старый Свет» (Москва). В работе конференции приняли участие специалисты по проблемам зависимости из России, Польши, Нидерландов, Румынии, США и других стран. Координировали работу встречи епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав и руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании отдела по благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Михаил Плетнев.



От имени архиепископа Павла Пецци и от себя лично участников форума приветствовал ректор католической Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» священник Константин Передерий, который выразил радость, что в этой, второй по счету конференции увеличилось число участников, специалистов, которые посвящают жизнь служению зависимым людям, а также расширилась география участников. «Важно, что эта проблема переходит конфессиональные границы, чтобы мы служили этим людям, давали вместе христианское свидетельство», – отметил он.



Петр Гуменюк, выступивший с приветственным словом от имени фонда «Kirche in Not», поблагодарил митрополита Варсонофия за предоставленную площадку для встречи, а также упомянул членов рабочей православно-католической группы, которая занимается подготовкой мероприятий после исторической встречи в Гаване Патриарха Кирилла и Папы Франциска в 2016 году. В состав этой группы, кроме Петра Гуменюка, входят: с католической стороны – Джованна Парравичини (фонд «Христианская Россия») и с православной – Маргарита Нелюбова (Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата). «Наша цель – инициировать диалог христиан по тем вопросам, в которых нет богословских различий. И тема зависимости может служить таким примером. Предыдущие конференции показали плодотворность обмена опытом западных и восточных христиан», – отметил Петр Гуменюк. Он также подчеркнул ценность личной встречи участников – священников и мирян разных конфессий, которые занимаются одним и тем же служением. Итоги этих встреч будут использованы в дальнейшем для разработки образовательных программ в православных и католических структурах.



Полемичность встрече задал доклад Богдана Вороновича (Польша), который поставил вопрос: алкогольная зависимость – это болезнь или грех? Сам Богдан Воронович – доктор медицинских наук, психиатр, аддиктолог, руководитель консультационного центра «AKMED» – считает, что это болезнь. Человек, зависимый от алкоголя, не в состоянии ограничивать его потребление. Но человек, который сознает болезнь и возможность лечения болезни, находится в совершенно другом положении. Известно также, что алкогольная зависимость возникает в результате наложения на генетический фон социальных факторов. «Нельзя обвинять человека в том, что он не может справиться с собой, не может найти контакт с окружающей средой, не может справиться со стрессом», – убежден доктор Воронович. В то же время некоторые формы поведения зависимого могут быть грехом, и болезнь не освобождает от моральной ответственности за причиненные другим вред и зло.



Лариса Шеховцова, доктор психологических наук, профессор кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии в докладе «Как стяжать добродетель воздержания (по трудам святителя Феофана Затворника)» обратилась к алгоритму, который выработали святые отцы в борьбе со страстью и в стяжании добродетели. Аддикция – это страсть и, соответственно, можно использовать способы духовной борьбы. Духовная жизнь в православной аскетике состоит двух направлений – преодоления страсти и стяжания добродетели. Самая большая проблема в том, чтобы зависимый захотел преодолеть свою страсть.

Магистр богословия протоиерей Георгий Акваро (Антиохийская Православная Церковь, Потлач, Айдахо, США) в докладе «Выздоровление как аскетическая борьба» также предложил обратиться к учению святых отцов, которые призывали беречь чувства, через которые человек может отпасть от Бога.

Священник Иван Филиппович (Община Тайной Вечери, Comunità Cenacolo, Италия) в своем докладе «Католический взгляд на богословие и духовность наркомании и выздоровления» рассказал о деятельности представляемой им общины, которая направлена в основном на помощь молодым людям. «Мы старались изучать эту проблему, идти в низы, работать везде. Мы стараемся вытащить молодых людей, объяснить, что такое зависимость от наркотиков, от порнографии», – рассказал священник. Недостаточно, считает он, заниматься этими вопросами только в медицинской плоскости, нужно «показать истинный путь возрождения». Другой представитель общины Тайной Вечери, священник Марко Латтаруло, выступил с докладом «Вопросы помощи зависимым. Формы и методы работы с мыслями и чувствами с точки зрения христианского мировоззрения».

Врач-психотерапевт Татьяна Иванова, рассказывая об обители «Исцеление», которая существует уже 10 лет, отметила, что большинство ребят, которые приходят к ним – невоцерковленные или слабовоцерковленные. Но специалисты, которые работают с ними, – прежде всего, православные христиане, а уже потом специалисты. Катехизация в обители «Исцеление» непрерывная. У ребят только две проблемы – борьба с эмоциональными состояниями и вхождение в жизнь Церкви. Стационар заканчивается отъездом на реабилитацию, которая предполагает «погружение в жизнь», испытание того, что узнают на стационаре. Статистика выздоровления для тех, кто прошел загородную реабилитацию (в течение года) – примерно 80%. На вопрос о том, зависимость – болезнь или грех, ответила, что это – «грех как повреждение души». «Для меня реабилитация невозможна без Христа», – подытожила она.



Участники конференции коснулись проблемы, которая замалчивается или о которой говорится мало, – алкоголизм среди духовенства. Архимандрит Мелетий (Веббер), клирик храма Святителя Николая в Амстердаме (Русская Православная Церковь) в докладе «Алкоголизм и священство» поделился собственным опытом выздоровления, а также описал состояние священников, подверженных алкоголизму: «Они бесконечно далеки от духовной жизни, за исключением редких искренних молитв». Когда-то митрополит Антоний Сурожский, который сам был врачом, «во время исповеди намекнул, что мне пора пойти на собрание Анонимных алкоголиков», и если бы не эта программа, «меня бы уже не было в живых», рассказал архимандрит Мелетий. На вопрос о том, нужны ли специальные реабилитационные программы для священников, отец Мелетий ответил: «Это было бы хорошо, но этого недостаточно для полного выздоровления», чтобы не было ощущения – «я-то другой, я еще и священник». «Мы пытаемся спрятаться за своим статусом от того факта, кто мы есть на самом деле», – подчеркнул архимандрит.



Игумен Иона (Займовский) в докладе «Раненый целитель: об одной особенности реабилитации священнослужителей» рассказал о деятельности возглавляемого им Православного реабилитационного центра «Метанойя», который сотрудничает с наркологической службой; о программе, в основе которой лежит его собственное выздоровление. В опыте всемирного движения Анонимных алкоголиков образ раненого целителя имеет свое применение. Поручителем может быть тот, кто сам пережил «ночь души», отметил отец Иона. Важнейшая задача реабилитации священника – помочь ему принять себя как раненого целителя. Игумен Иона указал на ряд причин алкоголизма в среде духовенства: спиртное – ритуализированная часть жизни; праздничных застолий в году бывает немало; «выгорание» также может стать причиной пьянства священника; духовная причина – отсутствие отношений с Богом.

Епископ Мстислав, отвечая на вопросы в ходе дискуссии, признал факт наличия этой проблемы – пьянства среди священников и особенно среди диаконов, и кратко поделился способом ее решения на уровне своей епархии. «У меня болит сердце за каждого священника, монаха», – отметил епископ.

Консультант по зависимостям, руководитель программ Общественного фонда «Казахстан без наркотиков», руководитель центра реабилитации зависимых «Спасово» Денис Злобин рассказал об особенности воцерковления зависимых. Зависимый человек постоянно метит на место Бога, находится в состоянии богоборчества, и воцерковление такой личности может оказаться безуспешным. Если не оказывать давление, не навязывать участие в Таинствах, то на определенном этапе зависимый сам начинает интересоваться воцерковлением и постепенно, при мягком участии священника, «входит в Церковь».



Екатерина Савина, директор реабилитационного благотворительного фонда «Зебра и К», специалист по психологическому консультированию наркоманов, алкоголиков и их семей выступила с докладом «Изменение отношений наркомана с Богом в выздоровлении». «Если мы возвышаем свою роль, начинаем обучать выздоровлению, то мы не принимаем то, что выздоровление творит Бог», – отметила Е. Савина. Выздоровление наркомана начинается с того, что он входит в общение с другими выздоравливающими, и получает три новых переживания: что можно жить хорошо без наркотиков, представление о Боге как о личности и начальный опыт благополучных действий.

Кьяра Амиранте, основательница ассоциации «Новые Горизонты» (Nuovi Orizzonti, Италия), рассказала о деятельности ее общины, которую недавно посетил Папа Франциск. «Мы больше 30 лет помогаем обездоленным ребятам. Папа послушал истории о жизни на улице, о насилии, о наркотиках, и его поразило в этих свидетельствах то, каким образом эти люди рассказывали об их новой встрече с Иисусом Христом, как любовь Бога может изменить внутреннюю жизнь», – рассказала Кьяра Амиранте. «Мы посещаем школы, приемные центры, где собирается молодежь. Мы выслушиваем их, стараемся помочь им. Всё, что может их спасти – это любовь», – подчеркнула основательница сообщества.

Подробнее о методиках, применяемых в общине «Новые горизонты», рассказал священник Давид Бондзато. «Жизнь в общине простая. Ребята должны учиться просить помощи, и чувствовать необходимость помощи для другого. Мы возрождаем чувство самоотверженности», – рассказал священник. Большое внимание уделяется профессиональной подготовке и спорту. И одна из основ – «духовная терапия, которую Кьяра в течение 25 лет проводит в жизнь». В тоже время в сообществе необходимо соблюдать правила жизни, этические и моральные законы общежития. «Папа Франциск, когда узнал, что мы поедем в Россию, был очень рад и передал привет и благословение. Он сказал: реконструировать всегда сложнее, чем построить заново», – сообщил о. Давид.

Протоиерей Михаил Плетнев рассказал о Православной благотворительной организации «Фавор» и ее программе. «Мы исходим из биосоциодуховной модели зависимости, т.к. часто решение лежит не только в духовной плоскости», – отметил священник. Сначала поставили высокую цель – служение Богу и людям, а далее определились с конкретной: создание духовно-терапевтической среды, в которой будут формироваться духовные навыки и навыки трезвости. «Эта среда как община, это общая жизнь», – рассказал отец Михаил. Сотрудники и участники программы становятся соработниками. Инструменты работы – духовные беседы, групповые занятия, индивидуальные консультации, лекции; ведутся журналы выздоровления.

Священник Павел Касперович, координатор Гродненской епархии по работе с алкоголе- и наркозависимыми людьми, в своем выступлении указал на ряд существующих в церковной среде стереотипов, которые мешают рассматривать алкоголь как психоактивное вещество.

Руководитель Общественного фонда «Казахстан без наркотиков», руководитель Общественного объединения «Православные врачи Казахстана», духовник реабилитационного центра «Спасово» протоиерей Анатолий Измеров поделился своим опытом помощи наркозависимым, рассказав о неэффективности такого метода, как «обет трезвости».

Протоиерей Роман Сыркин, настоятель храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Белоозерском (Московская область) выступил с докладом «Распространенные мнения о программе АА и взгляд изнутри». Цель программы – личная встреча с Богом; она Богоцентрична, отметил докладчик.



С докладами на конференции выступили также сотрудник «Каритас Санкт-Петербурга» Радик Галияхметов («Профилактика насилия в реабилитационном процессе»); священник Юлиан Негру, руководитель антинаркотической программы Румынской Православной Церкви («Зависимость от несчастья. Роль покаяния в процессе исцеления»); протоиерей Андрей Дерягин, настоятель Покровского храма в Ерино, Москва («О своевременности воцерковления зависимых»); иеромонах Диомид (Кузьмин), духовник реабилитационного центра «Свобода» г. Брянска («Ребенок, родители, Бог»); Евгений Проценко, учредитель и член Совета Христианского благотворительного фонда «Старый Свет» («Формирование понятия духовности в западной и восточной христианской традициях и обзор различного использования этого термина в контексте выздоровления от зависимости»); протоиерей Алексий Агапов, ведущий программы «Метанойя-2» («Актуальные акценты в понимании некоторых традиционных нравственно-религиозных христианских терминов при пастырской работе с химически зависимыми и их родственниками»); Анна Широчинская, директор издательства «Триада» («Русскоязычная христианская литература, посвященная проблеме зависимости: что есть и чего нет?»). Священник Кристоф Лепутр, исполнительный директор Содружества «Неупиваемой Чаши» (США) по скайпу зачитал доклад «Важнейшее значение 12-шаговых программ в сочетании с православным лечением зависимостей».



