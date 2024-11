В прошлом году в Европе зафиксировано 2444 преступления на почве ненависти к христианам

В своем «Докладе о нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе за 2024 год» Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (OIDAC Europe, базируется в Вене, Австрия) выявила 2444 преступления на почве ненависти к христианам, которые были задокументированы полицией и гражданским обществом в 35 европейских странах в 2023 году, включая 232 личных нападения на христиан, таких как преследования, угрозы и физическое насилие.

Эти цифры включают данные Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, из которых следует, что в 2023 году правительствами 10 европейских стран было зафиксировано 1230 преступлений на почве ненависти к христианам, что заметно больше, чем 1029 преступлений, зарегистрированных правительствами в 2022 году. Отчет БДИПЧ/ОБСЕ о преступлениях на почве ненависти также был опубликоан 15 ноября в связи с Международным днем ​​терпимости.

По данным OIDAC Europe, особую обеспокоенность вызывают Франция, где в 2023 году было совершено около 1000 преступлений на почве ненависти к христианам, и Великобритания, где число инцидентов превысило 700. В Германии число преступлений на почве ненависти к христианам выросло на 105% — со 135 в 2022 году до 277 в 2023 году.

Помимо случаев насилия, в отчете OIDAC Europe также отмечена дискриминация христиан на рабочем месте и в общественной жизни в некоторых европейских странах, что приводит к росту самоцензуры среди христиан в Европе.

В прошлом году европейские правительства также ввели ряд ограничений свободы вероисповедания: от запретов на религиозные процессии до преследований христиан за мирное выражение своих религиозных убеждений.



Источник: «Седмица»