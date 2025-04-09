На Гаити убиты две католические монахини

Две монахини из Конгрегации Малых сестёр Святой Терезы Младенца Иисуса были убиты 31 марта 2025 года в городе Миребале в центральной части Гаити членами вооруженных банд, сообщает «Седмица» со ссылкой на Fides и CNA.

Архиепископ Порт-о-Пренса Макс Лерой Месидор подтвердил факт убийства монахинь, добавив: «Это огромная потеря для христианской общины Гаити».

Монахини Эванетт Онезэр и Жанна Вольтер были убиты в понедельник, 31 марта, когда город Миребале подвергся нападению коалиции преступных банд «Vivre Ensemble» («Жить вместе»). Нападения бандитов в первую очередь были направлены на магазины, полицейские участки и тюрьму, из которой, как сообщается, сбежало более 500 заключенных.

По сообщениям местных СМИ, две монахини работали в школе в Миребале и укрылись в жилом доме с одной из учениц школы во время нападения преступников. Однако члены вооруженных банд ворвались в здание, открыли огонь и убили всех находившихся в нем людей, включая двух монахинь.

По сей день ситуация в Миребале остается неспокойной. Правительственный делегат региона Фредерик Оксеан заявил, что улицы города усеяны трупами, которые разлагаются. Сообщается, что муниципальные власти покинули город после нападения, а многие жители бежали.

По данным Совета епископов стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представитель Конференции епископов Гаити (CEH) Марк Анри Симеон опубликовал письмо, в котором выразил скорбь и осуждение нападений банд, заявив, что епископы «поражены несправедливостью и абсурдом мира, который, кажется, рушится под тяжестью зла». CEH призвала остановить насилие, обратившись к «архитекторам насилия и лицам, причастным к преступлениям». «Мы призываем к уважению жизни и достоинства израненных людей, пострадавших от нападений преступников», – говорится в заявлении CEH.

Гаити по-прежнему охвачено волной насилия, усугубленной убийством президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. С тех пор страна столкнулась с вакуумом власти, отсутствием законно избранного руководства и растущим влиянием вооруженных банд, контролирующих большие территории страны.

Месидор посетовал, что ситуация в стране также повлияла на религиозную жизнь, отметив, что «28 приходов в архиепархии Порт-о-Пренса закрыты, а около 40 работают в ограниченном режиме из-за того, что находятся в контролируемых преступниками районах».

«Священники были вынуждены бежать, ища убежища у своих семей или других священнослужителей. Им нужна помощь. Архиепископия также находится в затруднительном положении, — заявил Месидор. – Здесь, на Гаити, Великий пост — это действительно Голгофа, мы находимся в единении со страданиями Христа. Гаити в огне и остро нуждается в помощи. Кто придет нам на помощь?»

Гаитянские СМИ также сообщили, что вооруженные банды атаковали университетскую больницу Миребале 3 апреля. 2 апреля тысячи людей вышли на улицы столицы Гаити Порт-о-Пренса, чтобы выразить протест против ухудшения обстановки в стране и увеличения числа нападений банд. В протестах также приняли участие беженцы из пострадавших от нападений банд городов, живущие в лагерях недалеко от Порт-о-Пренса. Полиция Гаити применила слезоточивый газ для разгона толпы, собравшейся перед зданием «Ville d’Accueil», штаб-квартирой Переходного президентского совета (CPT) и правительства.

Только в 2024 году в результате насилия вооруженных банд на Гаити погибло не менее 5600 человек (на тысячу человек больше, чем в 2023 году), более 2000 получили ранения и около 1500 были похищены, по данным Организации Объединенных Наций. Всего за несколько часов до нападения бандитов на Миребале Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что в период с июля по февраль на Гаити не менее 4239 человек были убиты и 1356 ранены при помощи оружия, незаконно ввезенного из-за рубежа, несмотря на эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН.