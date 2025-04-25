Каким будет захоронение Папы Франциска

Каким будет захоронение Папы Франциска

Апрель 25, 2025

Архипресвитер-коадъютор Либерианской базилики () кардинал Роландас Макрицкас поделился подробностями Папы Франциска.

Гробница новопреставленного Святейшего Отца сделана из лигурийского мрамора, происходящего из земли предков Папы Франциска. Согласно пожеланию Папы, на гробнице будет одна только надпись – Franciscus – и изображение его наперсного креста.

Захоронение подготовлено в нише бокового нефа между капеллой Папы Павла V (часовней Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца. будет покоиться рядом с алтарём святого Франциска Ассизского.


Источник: русская служба Vatican News

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