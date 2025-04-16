Самая масштабная гуманитарная катастрофа в мире

Два года назад, 15 апреля 2023 года, началась война в Судане: это одна из «забытых» войн, редко упоминающихся в прессе. Тем не менее речь идет о самой масштабной гуманитарной катастрофе в мире: в условиях крайней нужды оказалось 30 миллионов суданцев, то есть две трети всего населения, пишет русская служба Vatican News.

По данным итальянского отделения Caritas, старающегося по мере возможностей вмешаться в эту ситуацию, конфликт между Суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования превратил целые города в груду развалин и оставил после себя 8,6 миллионов внутренних переселенцев, в то время как 3,9 миллиона беженцев оказались в соседних странах. Чудовищные масштабы приобретает в Судане насилие над женщинами. Уже более года 17 миллионов детей не посещают школу, а 3,7 миллиона страдают от крайнего истощения. Каждый третий ребенок младше пяти лет отстает в развитии.

По данным «Каритас», голод является одним из самых тяжелых последствий войны: всего 24 миллиона суданцев голодают, 8 миллионов нуждаются в неотложной помощи, более 600 тысяч столкнулись с неурожаем. Сельское хозяйство практически уничтожено, доставка гуманитарной помощи в страну затруднена, между тем, продолжается спекуляция ресурсами.

Все это усугубляется санитарным кризисом: 60 процентов жителей Судана не имеют доступа к медицинской помощи. Повсеместно бушуют холера, малярия и денге. Больницы подвергаются обстрелам, медицинских работников либо убивают, либо запугивают. Среди беженцев увеличивается число ментальных расстройств, но лишь 15 процентов могут получить психологическую помощь.

В то время как суданцы выживают и погибают при молчании всего мира, воззвания со стороны Церкви и общественных организаций остаются теми немногими голосами, которые стремятся разбить стену безразличия.

Сеть «Каритас» продолжает по мере возможностей доставлять воду, продукты, гигиенические средства суданцам, оказывать им медицинскую и психосоциальную помощь. Но этих ресурсов недостаточно. Итальянское отделение «Каритас» присоединяется к призывам о немедленном прекращении огня, о прекращении поставок оружия всем воюющим сторонам, о защите гражданского населения и о безотлагательном вмешательстве международного сообщества, чтобы предотвратить распад Судана и запустить процесс мира и демократии. «Каритас» призывает также защитить право на убежище и увеличить фонды для Плана гуманитарного реагирования ООН, гарантируя их распределение между местными агентствами и религиозными организациями.

Необходим коллективный, мужественный и гуманный ответ: ни одна война не должна быть забыта.