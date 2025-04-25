12 фактов о том, как проходит Конклав

После того, как Вселенская Церковь простится с усопшим Папой Франциском, в Риме начнется подготовка Конклава для избрания нового Понтифика. (Конклав — закрытые выборы Папы Римского — может быть собран с 5 мая. На эту дату указывает принятый на конгрегации кардиналов ритуальный календарь, хотя окончательно она будет установлена только после похорон 26 апреля. Как сообщили в Зале печати Св. Престола, на Всеобщей конгрегации кардиналов было установлено, что девятидневный траур novendiali по Папе Римскому будет соблюдаться со дня похорон до 4 мая.)

Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве опубликовала ответы на основные вопросы об этом процессе, волнующие верующих и СМИ.

1. Какие документы регулируют процесс избрания Папы Римского?

Сегодня этот процесс регулируется Апостольской конституцией Папы Иоанна Павла II «О вакантном Святом Престоле и избрании Римского Понтифика «Universi Dominici Gregis» (1996 год, дальше — UDG) и двумя Motu Proprio Папы Бенедикта XVI (De Aliquibus Mutationibus in Normis de Electione Romani Pontificis и Normas nonnullas), которыми он внёс некоторые поправки в первый документ в 2007 и в 2013 годах.

Существуют и другие нормативные акты: от Кодекса канонического права Католической Церкви, который описывает, например, роль кардиналов в избрании Папы, до Регламента Конклава, который обновляется перед каждыми выборами и детализирует практические аспекты.

Кроме того, существуют специальные инструкции, регулирующие литургический порядок проведения Конклава (молитвы, Мессы и др.), указания камерленго, касательно размещения кардиналов, медицинского обслуживания во время Конклава и т.д.

2. В какой срок после смерти Папы Римского должен собраться Конклав?

Согласно UDG 37, Конклав должен начаться не ранее 15-го и не позднее 20-го дня после смерти Папы.

В 2013 году Папа изменил это правило, разрешив кардиналам собраться раньше, если все выборщики присутствуют: «Если все кардиналы-выборщики уже собрались, Конклав может начаться раньше установленного срока» (Normas nonnullas, II).

3. Кто имеет право участвовать в Конклаве?

Право голоса имеют все кардиналы-выборщики, не достигшие 80 лет на момент смерти Папы (UDG 33).

В отличие от сценария, описанного в книге и фильме «Конклав», в реальности кардиналы in pectore, то есть возведенные в кардинальское достоинство тайным решением Папы, утрачивают это достоинство вместе со смертью Папы, если тот ранее не сделал это свое решение публичным, и не могут участвовать в Конклаве.

4. Участники Конклава проходят какую-то духовную подготовку?

В UDG 1 подчёркивается, что Конклав — это не только юридическая процедура, но и молитвенный процесс, требующий участия всей Церкви: «Выборы Папы проводятся в атмосфере молитвенного размышления… с особым вниманием к действию Святого Духа».

Перед началом Конклава в рамках Конгрегаций (собраний) Коллегии кардиналы должны поручить двум священнослужителям, известным своими мудростью и авторитетом, представить им два молитвенных размышления о проблемах, с которыми Церковь сталкивается в настоящее время, и о необходимости тщательного различения при выборе нового Папы (UDG 13d). Во время Конгрегаций участники также могут свободно общаться друг с другом в молитвенной атмосфере, обсуждая возможные кандидатуры будущего Папы.

Во время Конклава ежедневно совершается Месса и возносятся молитвы Святому Духу.

5. С чего начинается Конклав?

Конклав начинается с Мессы Pro eligendo Papa (или Pro eligendo Romano Pontifice, «Об избрании Римского Понтифика»), после которой кардиналы приносят присягу (UDG 48-50).

6. Кто может быть избран Папой?

Любой крещеный мужчина-католик теоретически может быть избран, это допускает Кодекс Канонического Права, предписывая, однако, немедленное рукоположение в епископы после канонического избрания (кан. 332 §1).

И всё же традиционно Папу выбирают из числа кардиналов. Последним Папой, избранным не из числа кардиналов, был Урбан VI, но и тот на момент избрания в 1378 году имел епископское достоинство. Кроме того, в истории были случаи, когда Папами избирались мужчины, имевшие статус кардинала-мирянина: Лев Х в 1513 году и Григорий XVI в 1831 году (однако с 1917 года сан священника является обязательным требованием для возведения в кардинальское достоинство).

7. Какое число голосов необходимо набрать для избрания Папой?

После изменений 2013 года требуется 2/3 голосов от общего числа выборщиков: «Для действительного избрания Римского Понтифика необходимо не менее двух третей голосов присутствующих кардиналов» (Normas nonnullas, II). Однако если после 33 туров голосования Папа не был избран, то выбор ограничивается двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов в предыдущем туре (Normas nonnullas 75).

8. Можно ли отказаться от избрания Папой?

Избранный может отказаться, тем не менее, к нему обращено настоятельное увещание не отказываться от избрания из-за страха перед величием служения, к которому он призван, потому что Бог, призвавший его, даст ему силы исполнить его (UDG 86).

9. Какие меры защищают тайну голосования на Конклаве?

Тайна голосования на Конклаве строго охраняется, чтобы обеспечить свободу выбора и предотвратить внешнее давление. Вот ключевые меры, описанные в указанных выше документах:

а) Запрет на разглашение

Все участники Конклава дают торжественную клятву хранить тайну относительно всего, что касается избрания Папы, включая ход голосования, признавая, что нарушение клятвы ведет к автоматическому отлучению от Церкви (latae sententiae) (UDG 48).

б) Защита бюллетеней

Бюллетени печатаются заранее и имеют уникальную маркировку, чтобы исключить подмену: «Бюллетени должны быть изготовлены так, чтобы обеспечить полную анонимность» (UDG 64).

После каждого тура голосования бюллетени сжигаются с добавлением специальных веществ, чтобы дым был черным (при неудачном голосовании) или белым (при избрании Папы), а все заметки кардиналов собираются и уничтожаются (UDG 64, 72, 85).

в) Изоляция Конклава

Кардиналы не могут общаться с внешним миром: «Запрещены любые контакты с внешними лицами, переписка, использование электронных устройств» (UDG 44).

Кроме того, по сложившейся практике (не зафиксированной в UDG) швейцарская гвардия проверяет помещение Капеллы перед каждым заседанием.

г) Процедура голосования

Голосование проходит только в очном формате: «Никто не может подавать голос от имени другого» (UDG 62).

Кардиналы пишут имя от руки, затем складывают бюллетень так, чтобы его нельзя было идентифицировать: «Каждый кардинал пишет имя способом, исключающим идентификацию» (UDG 66).

д) Запрет на предвыборные соглашения

Любые попытки лоббирования, сговора или внешнего влияния запрещены: «Под страхом тяжкой ответственности запрещаются какие бы то ни было соглашения, договоры, обещания или иные обязательства, которыми кардиналы-выборщики могли бы связать себя» (UDG 81).

10. Сколько кругов голосования может быть в один день?

В первый день проводится один тур голосования, а в последующие дни — два утром и два вечером, если необходимо (UDG 61).

В Motu Proprio 2013 года Папа Бенедикт XVI уточнил эту норму, разрешив проводить четыре тура голосования в день (два утром и два вечером) с самого начала Конклава.

11. Кто занимается подсчетом голосов во время голосования?

Подсчет голосов проводят три кардинала-скрутатора (scrutatores), избранные из числа выборщиков в начале Конклава. Их задача — проверить бюллетени, засчитать голоса и объявить результат (UDG 64).

Также в процессе участвуют трое кардиналов-ревизоров (revisores), которые перепроверяют подсчет: «После завершения проверки голосов трое Ревизоров проверяют голоса и записи скрутаторов» (UDG 68).

Если возникают сомнения, председательствующий кардинал может распорядиться о повторной проверке.

12. Кто и как объявляет об избрании Папы?

а) Объявление внутри Конклава

Если кандидат набирает необходимые 2/3 голосов, кардинал-протодиакон спрашивает его о согласии: «Принимаешь ли ты каноническое избрание Верховным Понтификом?» и «Каким именем ты желаешь называться?» (UDG 87).

Если избранный отвечает утвердительно, и он уже получил епископское рукоположение, то он немедленно становится Епископом Римской Церкви, истинным Папой и Главой Коллегии Епископов (UDG 88).

б) Объявление миру

Традиционно белый дым из трубы Сикстинской капеллы сигнализирует об избрании Папы. Затем новый Папа выходит на балкон базилики Святого Петра, где кардинал-протодиакон объявляет его имя, используя традиционную формулу: «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!» (рус. «Возвещаю вам великую радость: у нас есть Папа!»). После этого новый Папа произносит первое благословение Urbi et Orbi.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото: CNS photo/Vatican Media