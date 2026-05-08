«Любовь способна изменить человеческое сердце». Папа начал визит в Помпеи (+ ФОТО)

Май 08, 2026

Утром 8 мая, в первую годовщину своего избрания на Кафедру св. Петра, начал однодневный пастырский визит в со встречи с подопечными благотворительных учреждений местного богородичного святилища. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Утром Епископ Рима прибыл в итальянский город на вертолёте, где его встретили представители церковных и гражданских властей. Вскоре в Зале Трапани на территории святилища состоялась первая встреча Святейшего Отца – с нуждающимися, монашествующими и волонтёрами.

Папа признался, что особенно рад начать визит именно здесь, по стопам св. , канонизированного им 19 октября прошлого года. Вслед за святым он назвал Помпейскую долину «пространством любви, согревающей сердце» и «торжеством веры и милосердия» – двух добродетелей, которые, по его словам, подобны двум крылам и остаются неразделимыми. В делах милосердия богородичного святилища эта истина обретает зримое воплощение: молитва здесь рождает гостеприимство и служение, а любовь совершает чудеса не только в жизни страждущих, но прежде всего в их душах.

Лев XIV напомнил о первых шагах Бартоло Лонго в Помпеях. Когда будущий святой впервые прибыл в эту местность, где царили нищета и разбой, он сумел увидеть в каждом человеке лик Христа, особенно в сиротах и детях заключённых. Вопреки скептикам, Бартоло был убеждён: любовь способна привести к добру даже самых трудных людей, а подлинные победы достигаются только милосердием. История доказала его правоту.

Духовной основой всего Лев XIV назвал молитву Святого Розария – «скрытый двигатель» святилища, через который тайны жизни Христа проникают в сердце и преображают жизнь. Священников, монашествующих и волонтёров Папа призвал быть людьми молитвы и хранить огонь любви, зажжённый св. Бартоло; молодёжь – доверяться Христу, «Другу, Который никогда не оставляет человека».

В конце встречи Лев XIV назвал Помпеи местом, где Богородица и св. Бартоло Лонго собирают людей разных судеб, чтобы привести их к Богу, Который есть единственный источник любви, способной даровать миру покой и согласие. «Прильнём к Нему, вверяя Ему через руки Марии всё человечество», – призвал Святейший Отец и преподал собравшимся апостольское благословение.

