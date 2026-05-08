«Любовь способна изменить человеческое сердце». Папа начал визит в Помпеи (+ ФОТО)

Утром 8 мая, в первую годовщину своего избрания на Кафедру св. Петра, Папа Лев XIV начал однодневный пастырский визит в Помпеи со встречи с подопечными благотворительных учреждений местного богородичного святилища. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Утром Епископ Рима прибыл в итальянский город на вертолёте, где его встретили представители церковных и гражданских властей. Вскоре в Зале Трапани на территории святилища состоялась первая встреча Святейшего Отца – с нуждающимися, монашествующими и волонтёрами.

Папа признался, что особенно рад начать визит именно здесь, по стопам св. Бартоло Лонго, канонизированного им 19 октября прошлого года. Вслед за святым он назвал Помпейскую долину «пространством любви, согревающей сердце» и «торжеством веры и милосердия» – двух добродетелей, которые, по его словам, подобны двум крылам и остаются неразделимыми. В делах милосердия богородичного святилища эта истина обретает зримое воплощение: молитва здесь рождает гостеприимство и служение, а любовь совершает чудеса не только в жизни страждущих, но прежде всего в их душах.

Лев XIV напомнил о первых шагах Бартоло Лонго в Помпеях. Когда будущий святой впервые прибыл в эту местность, где царили нищета и разбой, он сумел увидеть в каждом человеке лик Христа, особенно в сиротах и детях заключённых. Вопреки скептикам, Бартоло был убеждён: любовь способна привести к добру даже самых трудных людей, а подлинные победы достигаются только милосердием. История доказала его правоту.

Духовной основой всего Лев XIV назвал молитву Святого Розария – «скрытый двигатель» святилища, через который тайны жизни Христа проникают в сердце и преображают жизнь. Священников, монашествующих и волонтёров Папа призвал быть людьми молитвы и хранить огонь любви, зажжённый св. Бартоло; молодёжь – доверяться Христу, «Другу, Который никогда не оставляет человека».

В конце встречи Лев XIV назвал Помпеи местом, где Богородица и св. Бартоло Лонго собирают людей разных судеб, чтобы привести их к Богу, Который есть единственный источник любви, способной даровать миру покой и согласие. «Прильнём к Нему, вверяя Ему через руки Марии всё человечество», – призвал Святейший Отец и преподал собравшимся апостольское благословение.