Белая роза для Папы от его возлюбленных детей

26 апреля, сразу после заупокойной Мессы в Ватикане, на ступенях римской базилики Санта-Мария-Маджоре соберутся около сорока человек: неимущие, бездомные, мигранты, обездоленные, заключённые преподнесут свой последний дар – белую розу Папе Франциску, который будет похоронен в стенах древней базилики. «Это будет прощание, но прежде всего – благодарность», – подчеркнул в интервью Радио Ватикана епископ Бенони Амбарус, делегат Епископской конференции Италии по делам милосердия.

Папа Франциск пожелал, чтобы его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре рядом с часовней Паолина, где веками почитается богородичный образ Salus Populi Romani («Спасение римского народа»). Именно перед этой чудотворной иконой Святейший Отец молился в самые значимые моменты понтификата.

Папу Франциска встретит Матерь, которую он так любил, и его встретят возлюбленные дети – отверженные, последние, слабые, забытые, отмечает монсеньор Амбарус. Среди участников последней встречи будет особенно много заключённых. Некоторые из них были рядом с Папой в один из самых символичных моментов его понтификата: когда он открыл Святые врата в римской тюрьме Ребиббия, превратив её на один день в кафедральный собор. Эта встреча, по словам епископа, оставила в сердцах узников неизгладимый след: «Они говорят, что теперь чувствуют себя сиротами. Папа Франциск стал для них отцом, и его уход ощущается как настоящая утрата. Но осталась надежда, которой он всегда призывал крепко держаться».

Идея пригласить нуждающихся родилась у итальянского епископата после консультаций с ватиканской литургической службой. Было принято решение, что на прощание с Папой Франциском должны прийти именно те, кому он уделял наибольшее внимание: бедные, бездомные, заключённые, мигранты и представители уязвимых сообществ. Среди них – женщина-трансгендер, которая недавно заключила первый трудовой договор в жизни, при содействии римского отделения фонда Caritas.

«Святейший Отец не просто поддерживал словом, он помогал делом. Для него милосердие всегда проходило и через кошелёк», – подчёркивает монсеньор Амбарус. Так, в разгар пандемии Папа передал миллион евро на поддержку римских безработных. Позже – ещё один миллион на переустройство старого дома духовенства в жильё для бедных семей. Таких поступков в его понтификате было очень много – от Рима до самых дальних окраин.

В эту субботу бедные и обездоленные придут не только проститься, но и сказать: «Ты сделал для нас то, чего не сделал никто другой», – отмечает епископ. У каждого в руке будет белая роза – жест прощания, любви и признательности. «Это “спасибо” от детей, которые прощаются с отцом и провожают его в Дом Отца Небесного», – завершает монсеньор Бенони Амбарус.

В специальном коммюнике Зала печати подчёркивается духовный смысл этого прощания с Папой Франциском:

«Бедные занимают исключительное место в сердце Бога. Такое же место они занимали в сердце и Учительстве Святейшего Отца, избравшего имя Франциск, чтобы никогда не забывать о них. По этой причине в момент прощания у входа в базилику Санта-Мария-Маджоре будет присутствовать группа бедных и нуждающихся, чтобы воздать последние почести Папе Франциску перед его погребением».



Источник: русская служба Vatican News