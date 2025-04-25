Кардиналы: Папа Франциск будет похоронен как пастырь

Утром 25 апреля в Зале Синода состоялась VI Всеобщая конгрегация кардиналов, в работе которой приняли участие 149 иерархов. Заседание открылось молитвой, за которой последовала присяга вновь прибывших кардиналов, сообщает Зал печати Ватикана.

В ходе встречи прозвучали 33 выступления, посвящённые современным вызовам, стоящим перед Церковью и обществом. Кардиналы продолжили чтение апостольской конституции Universi Dominici Gregis, остановившись на 32-м параграфе.

В конце заседания выступил глава Отдела богослужений Римского Папы монсеньор Диего Равелли. Он пояснил, что похороны Папы Франциска будут совершаться как отпевание пастыря, а не монарха. Бренные останки Святейшего Отца не будут покоиться на катафалке.

Вечером того же дня в частном порядке состоится обряд запечатывания гроба.

Во время заупокойной Мессы 26 апреля на площади Святого Петра представители государств будут размещены согласно дипломатическому протоколу: в первом ряду президент Аргентины, родины Папы Франциска, президент Италии, затем члены королевских домов и главы государств в порядке французского алфавита.

После богослужения в Ватикане траурный кортеж – минуя площадь Святого Петра – направится в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре через арку Перуджино, по центральной улице Корсо Витторио Эммануэле, вдоль Римского Форума, проходя рядом с Колизеем. В течение всего шествия, которое займёт около получаса, паломники и жители столицы смогут вдоль улиц увидеть гроб Папы Франциска и попрощаться с Епископом Рима. Обряд захоронения в богородичной базилике пройдёт в частном порядке.

В воскресенье 27 апреля во второй половине дня кардиналы посетят Санта-Мария-Маджоре. В 16 часов они пройдут через Святые врата, помолятся у гробницы Папы Франциска и затем направятся к часовне иконы Salus Populi Romani. Здесь иерархи примут участие в богослужении Вечерни.

По информации ватиканской пресс-службы, с полудня среды по полдень пятницы около 150 тысяч паломников попрощались с Папой Франциском в базилике Св. Петра. Сегодня базилика закроется в 19 часов, и через час кардинал- камерленго Кевин Фаррелл возглавит обряд закрытия гроба Святейшего Отца.

На данный момент для освещения траурных церемоний аккредитованы 2700 журналистов со всего мира.

Следующая Всеобщая конгрегация кардиналов состоится утром в понедельник 28 апреля, и после неё, в 13 часов, последует брифинг директора Зала печати Ватикана Маттео Бруни.

Чтобы обеспечить максимально широкую возможность следить за этим событием, СМИ Ватикана подготовили прямые трансляции на 15 языках (итальянский, английский, испанский, французский, бразильский, португальский, немецкий, польский, вьетнамский, китайский, арабский и 4 языка жестов – итальянский, испанский, французский, американский). Телевизионная съемка, осуществляемая Centro Televisivo Vaticano — Vatican Media, будет вестись с воздуха и с земли и охватит как площадь Святого Петра, так и всю траурную процессию Папского гроба к богородичной базилике. Новости и подробные репортажи в текстовом и аудиоформате будут представлены на 56 языках, которые входят в информационную систему Радио Ватикана, интернет-портала Vatican News и газеты L’Osservatore Romano.



Источник: русская служба Vatican News