Епископы Гаити осудили убийство двух монахинь

Трагические события в городе Мирбале, где в ходе вооружённого нападения боевиков погибли мирные жители, включая двух монахинь, вызвали глубокую скорбь и возмущение среди католических епископов Гаити, передает русская служба Vatican News.

Среди многочисленных жертв группировки Vivre Ensemble оказались две монахини из Конгрегации Малых сестёр св. Терезы Младенца Иисуса: Эванетт Онезэр и Жанна Вольтер.

«Эти трагические события вновь погружают нашу нацию и нашу Церковь в траур, – говорится в послании епископов. – Гибель монахинь – жестокое и зверское преступление, которое напоминает о глубине зла, терзающего наше общество. Однако их жизнь, посвящённая служению Евангелию и наиболее уязвимым, остаётся ярким свидетельством любви Христовой».

Иерархи не скрывают глубокой обеспокоенности ситуацией в стране, подчёркивая бездействие властей перед лицом безудержного насилия: «Это серьёзное упущение, и оно ставит под угрозу нацию, оказавшуюся во власти разрушительных сил».

Архиепископ Порт-о-Пренса и председатель епископской конференции Гаити монсеньор Макс Леруа Мезидор в обращении к ватиканским СМИ сообщил, что ситуация в его архиепархии за последние дни резко ухудшилась. По его словам, 28 приходов пришлось полностью закрыть, а пастырская деятельность в 40 других продолжается с серьёзными затруднениями, так как многие районы столицы находятся под контролем вооружённых группировок. Иерарх с горечью отметил: «Наш Великий пост превратился в настоящий крестный путь, и мы проводим его в единении с болью Христа. Гаити охвачена огнём и истекает кровью: она ждёт срочной поддержки. Кто придёт нам на помощь?».

(На фото — акции протеста в окрестностях Порт-о-Пренсе, Гаити, 2 апреля 2025 г.)