Монголия вспоминает Папу: надежда сильнее смерти

Монголия вспоминает Папу: надежда сильнее смерти

Апрель 25, 2025

оплакивает Папу Франциска, с благодарностью вспоминая его исторический визит в в 2023 году. Это событие стало знаковым не только для католической общины, составляющей менее одного процента населения, но и для всех жителей страны, послужив важным шагом в укреплении межрелигиозного диалога.

В интервью Vatican News кардинал , апостольский префект Улан-Батора, напомнил о визите Папы, который, по его словам, стал судьбоносным для всей страны: «Его визит растопил сердца. Это был жест любви, внимания и духовной близости». Иерарх сослался на послание соболезнований президента Монголии, в котором подчёркивается, что этот исторический визит стал «новой страницей, написанной золотыми буквами, в отношениях между Монголией и Святейшим Престолом».

В этом контексте иерарх упомянул важную личную инициативу монгольского государственного деятеля, бывшего президента страны Намбарына Энхбаяра, который недавно «перевёл на монгольский язык энциклику , считая её важной для продвижения идеи всеобщего братства, столь необходимой нашему миру».

Кардинал Маренго с волнением отметил, что скорбная весть о кончине Папы Франциска пришло во время Мессы в маленькой часовне на окраине Улан-Батора:

«Мы тогда размышляли над Евангелием и словами Святейшего Отца из его послания Urbi et Orbi: “Зло не исчезло из нашей истории, оно останется до конца, но больше не господствует, не имеет власти над теми, кто принимает благодать этого дня. <…> Сёстры и братья, особенно те, кто пребывает в скорбях и страданиях, ваш безмолвный крик был услышан, ваши слёзы положены в сосуд, ни одна из них не пропала! В страстях и смерти Иисуса Бог взял на Себя все зло мира и по Своему безграничному милосердию победил его”».

Иерарх отметил, что даже в своём последнем публичном обращении продолжал даровать надежду, поддерживать и быть рядом с верующими в их духовном паломничестве.

По словам кардинала, кончина Святейшего Отца глубоко затронула местных католиков и миссионеров, благовестников на земле Чингисхана. Несмотря на слёзы и боль утраты, их сердца согревает , которая сильнее смерти, – та самая , что сопровождала Папу Франциска до самого конца его земного пути.


Источник: русская служба Vatican News

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