Всемирная молитвеннная сеть опубликовала видео с благодарностью Папе Франциску

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видео с благодарностью Папе Франциску за все его молитвенные намерения, возносившиеся в годы понтификата.

«Каждый месяц Вы просили нас молиться вместе с Вами о проблемах человечества и о миссии Церкви, увещая нас черпать из сердца Христова сочувствие к ближнему.

Спасибо, Папа Франциск, за Вашу жизнь и свидетельство.

Ваша Всемирная сеть молитвы».

Русскоязычной аудитории ежемесячные интенции Святейшего Отца доступны на родном языке благодаря Студии «Кана»: