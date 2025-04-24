Всемирная молитвеннная сеть опубликовала видео с благодарностью Папе Франциску
«Каждый месяц Вы просили нас молиться вместе с Вами о проблемах человечества и о миссии Церкви, увещая нас черпать из сердца Христова сочувствие к ближнему.
Спасибо, Папа Франциск, за Вашу жизнь и свидетельство.
Ваша Всемирная сеть молитвы».
Русскоязычной аудитории ежемесячные интенции Святейшего Отца доступны на родном языке благодаря Студии «Кана»:
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