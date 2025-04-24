Всемирная молитвеннная сеть опубликовала видео с благодарностью Папе Франциску

Всемирная молитвеннная сеть опубликовала видео с благодарностью Папе Франциску

Апрель 24, 2025
опубликовала видео с благодарностью Папе Франциску за все его , возносившиеся в годы понтификата.

«Каждый месяц Вы просили нас молиться вместе с Вами о проблемах человечества и о миссии Церкви, увещая нас черпать из сердца Христова сочувствие к ближнему.

Спасибо, , за Вашу жизнь и свидетельство.

Ваша Всемирная сеть молитвы».

Русскоязычной аудитории ежемесячные интенции Святейшего Отца доступны на родном языке благодаря Студии «Кана»:

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