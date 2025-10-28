В поисках единства: встреча Льва XIV с Мар Авой III (+ ФОТО)

27 октября Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане предстоятеля Ассирийской Церкви Востока Католикоса-Патриарха Мар Аву III и членов Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Ассирийской Церквами. Передает русская служба Vatican News.

Приветствовав гостя словами апостола Павла – «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и от Господа Иисуса Христа» (Еф 1,2), – Святейший Отец назвал католикоса возлюбленным братом во Христе и выразил благодарность за участие в инаугурации его понтификата. Совместные визиты стали доброй традицией последних лет, констатировал Папа, подчеркнув: «диалог истины» является выражением любви, уже соединяющей наши Церкви, а «диалог милосердной любви» требует понимания также в богословском аспекте.

За тридцать лет официального диалога были достигнуты значительные результаты, преодолена полуторатысячелетняя христологическая полемика и сделан прогресс во взаимном признании Таинств. Святейший Отец поблагодарил богословов за ценный вклад и совместные усилия, позволившие закрепить эти догматические и пастырские достижения.

Говоря о современном этапе церковного устройства, Папа подчеркнул, что задача на сегодня – выработать модель полного общения, «без поглощения или доминирования», но как обмен дарами Святого Духа ради созидания Тела Христова, вдохновляясь опытом первого тысячелетия и отвечая на вызовы современности. В этом контексте Лев XIV назвал синодальность перспективным направлением: синодальный путь Католической Церкви, по его словам, по своей природе экуменичен, и совместные практики синодальности могут стать плодотворной основой для дальнейшего сближения. Папа выразил надежду, что предстоящий юбилей Никейского собора побудит христиан разных традиций к реальным формам совместного синодального опыта.

Завершая речь, Лев XIV упомянул о молитвенном заступничестве святых обеих традиций, особенно об Исааке Сирине, имя которого недавно было внесено в Римский мартиролог:

«Пусть по их ходатайству христиане на Ближнем Востоке всегда дают верное свидетельство о Христе воскресшем, и пусть наш диалог приблизит благословенный день, когда мы будем сослужить у единого престола, причащаясь одного и того же Тела и Крови нашего Спасителя, “да уверует мир” (Ин 17, 21)».