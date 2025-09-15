В Петербурге завершилась VII Пастырская конференция Архиепархии Божией Матери

14 сентября в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге прошла заключительная встреча участников Общеепархиальной пастырской конференции на тему: «Обновление в общении», объединившей 66 участников, включая делегатов от других католических епархий Российской Федерации.

Во встрече приняли участие священнослужители, монашествующие и миряне, представители различных советов Архиепархии Божией Матери в Москве, Молодёжного центра, церковных движений и общин, семинарии, посвящённых дев, включая делегатов из других российских епархий. В течение трёх дней участники конференции обсуждали на пленарных собраниях и в малых группах широкий круг тем.

Эта конференция – один из юбилейных конгрессов в России, поэтому в ней приняли участие и представители других российских епархий, в частности, епископы Кирилл Климович из Иркутска и Штефан Липке из Новосибирска.

Её участники единогласно рекомендовали к утверждению Архиепископом Павлом Пецци проекта Устава Пастырского совета Архиепархии и абсолютным большинством голосов — проекта положения о Пастырской визитации приходов. Вопросы и поправки к этим документам принимались от самих членов Пастырского совета, а также от всех участников Общеепархиальной пастырской конференции до её начала и непосредственно в ходе работы.

Архиепископ Павел объявил, что примет Устав в той редакции, которую рекомендовали участники конференции, а также утвердит новый формат Пастырской визитации приходов. Эти документы будут опубликованы на сайте Архиепархии после подписания.

Кроме того, по поручению владыки Павла в ближайшие дни будут обнародованы все материалы прошедшей пастырской конференции, включая результаты двухдневной работы в группах. Текст заключения, сделанного Архиепископом 14 сентября, будет предложен для работы на деканальных пастырских встречах в октябре, а также для обсуждения в приходах и общинах Архиепархии. Он содержит духовные размышления о важности общинного суждения для нашей поместной Церкви, а также конкретные указания относительно развития некоторых направлений пастырской работы. Подготовка материалов для дальнейших пастырских встреч этого года на основе тем, вышедших в ходе работы конференции, станет первой задачей Пастырского совета Архиепархии, который будет утвержден в новом составе в начале Адвента.

Владыка Павел отметил атмосферу доверия, готовность слушать друг друга, глубокую предварительную подготовку и желание участвовать в общении, характеризовавшие эти дни. «Значит, мы ещё желаем свидетельствовать о нашей вере и ищем единства. Это для меня главный плод этой конференции», — сказал он.

Архиепископ также назвал эту пастырскую конференцию возможностью личного и общинного обращения для нас, без которого мы рискуем стать просто церковными чиновниками. Он отметил роль синодального метода беседы в Духе для рождения общинного суждения и рекомендовал продолжать развивать этот формат беседы в приходах, не боясь креативно адаптировать его к нашим нуждам.

Завершилась встреча торжественной Мессой, в ходе которой участники конференции вместе с прихожанами собора Успения Пресвятой Девы Марии молились о здравии и Божием благословении для Святейшего Отца Льва XIV в день его 70-летия.



Источники: Информационая служба Архиепархии и Vatican News

Фото Михаила Фатеева (ВКонтакте)