В Москве вышла книга Сергея Аверинцева «Слово Божие и слово человеческое. Римские речи»

Презентация книги Сергея Аверинцева «Слово Божие и слово человеческое. Римские речи» состоялась 20 января в Доме русского зарубежья имени А.И. Солженицына (ДРЗ). Этот сборник выпущен в декабре 2022 года к 85-летию автора в издательстве «Никея» при участии издательства «Студия Икона» и Академии Sapientia et Scientia (Рим).

В сборник вошли как просветительские выступления академика Сергея Сергеевича Аверинцева, посвященные русской православной культуре и ее особой ценности в мировом контексте, так и социально-политические очерки о состоянии христианской культуры в современном секулярном мире. В этих богословских размышлениях автор раскрывается как яркий и оригинальный христианский мыслитель, который созидает пространство диалога, встречи и общего дела, сообщает аннотация нового издания.

Участников презентации приветствовали директор ДРЗ Виктор Москвин, который вспоминал о давнем знакомстве и общении с Аверинцевым, и Игорь Лапшин, гендиректор «Студии Икона», принимавший участие в первом двуязычном русско-итальянском издании этого сборника, вышедшем в свет в 2013 году благодаря сотрудничеству издательства Московской патриархии и Академии «Sapientia et Scientia». Как пояснил Лапшин, это первое издание не распространялось в России, оно предназначалось в основном для Италии. Тем ценнее, что издательство «Никея» выпустило эту книгу для широкого круга русскоязычных читателей.

Ведущий презентации нового издания историк и телеведущий Алексей Юдин предложил участникам вспомнить о своих встречах с автором книги и поделиться впечатлениями от его выступлений и текстов.

Пьерлука Адзаро, профессор Миланского католического университета Святого Сердца, – составитель сборника «Римские речи». Он принимал участие в первом издании этой книги и в организации ряда конференций в Италии, на которых выступал Аверинцев. Подключившись к презентации онлайн, Адзаро вспоминал о многочисленных встречах с русским ученым, о его особых качествах: «Он был очень смиренным, кротким, наполненным любовью, деликатным. С каким благоговением он входил в древние римские храмы!» Но Адзаро случалось видеть Аверинцева и разгневанным – «когда истины веры ставились под сомнение». «В нем я обрел некое оживотворение собственной веры. Он – великий свидетель того, что вера – источник нашей жизни», – сказал профессор об Аверинцеве.

Особое внимание Адзаро уделил проекту «Ad fontes!» (лат. «К истокам!»), инициированному Аверинцевым и направленному на осознание христианских корней Европы и глубинного единства двух ее частей – Востока и Запада. Концепция трех источников этого единства – Афины (мудрость, разум), Иерусалим (вера) и Рим (право), из гармонии которых рождается в христианстве понятие «личность», – была очень близка размышлениям кардинала Ратцингера, с которым Аверинцев говорил на одном языке, «у них была сопоставимая интеллектуальная мощь». Как свидетельствовал Адзаро, Аверинцев обладал даром «видеть в вечном актуальное и в актуальном – вечное», и будущий понтифик во время встречи с ним в 2001 году оценил проект «Ad fontes!» как «прекрасную актуальную программу на будущее».

Алессандро Салаконе, представитель Общины св. Эгидия в Москве, познакомился с Аверинцевым в Италии, будучи студентом. Ему запомнились «крайняя вежливость» и «особый интерес ко всему, и особенно – к Другому, что свойственно подлинному христианину». По словам Салаконе, Аверинцев помог ему лично и всей Общине св. Эгидия «понять глубину русской души, которая в своей основе – христианская», и осознать единство веры и подлинной культуры.

Выступавший называет русского академика «человеком диалога – между религиями и историческими эпохами»; «он учил нас вести диалог с нерелигиозными людьми», что оказалось особенно важным. Салаконе прочитал цитату из новой книги: «Диалог между христианами различных конфессий не является изобретением на идеологической основе нашей экуменистической эпохи: такой диалог был необходим в любую эпоху, поскольку обмен духовным опытом способствует плодотворной теологической деятельности ума». «Его тексты стали основой наших размышлений… его мысли абсолютно созвучны с нашим мировоззрением», – сказал Салаконе о том, как воспринимают Аверинцева в Общине св. Эгидия.

Профессор Свято-Филаретовского института (СФИ) Александр Копировский многократно общался с Аверинцевым еще с 1970-х годов и наблюдал разные грани его деятельности: как выдающийся просветитель и лектор он обладал способностью тонко и точно доносить суть и «разрушать стереотипы»; как член редколлегии журнала «Православная община» «не терпел поверхностности»; как один из попечителей СФИ встал на защиту этого одного из первых в России христианских учебных заведений для мирян; как делегат съезда народных депутатов СССР проявил мужество, не поддерживая, вместе с Андреем Сахаровым и Юрием Власовым, стремление большинства возродить прежние советские порядки. Копировский считает Аверинцева «настоящим исповедником веры» – он привел несколько цитат из новой книги, в том числе – об иконах, которые в музеях советского времени, как писал Аверинцев, «осуществляли свой «тайный апостолат» в секуляризирующем контексте». Можно сказать, что и ему удавалось через свои лекции и книги об античной культуре, византийской поэтике, литературе Серебряного века доносить до советских людей, воспитанных в атеизме, весть о Христе, и в этом смысле это тоже был «тайный апостолат».

О своих встречах с Аверинцевым и, в частности, об общении академика в Москве с тайной католической монахиней Екатериной Рубашовой, о его научной точности вспоминал также Иван Лупандин, кандидат философских наук.

В завершение вечера, который прошел под девизом «Ad fontes!», участники согласились с утверждением Салаконе: «Надеюсь, что Сергей Сергеевич Аверинцев сам будет fons (источником) для многих».

Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»