На общей аудиенции Папа Лев XIV призвал к переговорам по Газе (+ ФОТО)

В среду, 17 сентября 2025 года, в конце общей аудиенции Папа Лев XIV выразил «глубокую солидарность с палестинским народом в Газе, который живёт в страхе и выживает в невыносимых условиях; в очередной раз его насильно принуждают покидать свои земли». Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчеркнул:

«Перед Всемогущим Господом, который заповедал “Не убий”, и перед всем человечеством каждый человек всегда обладает нерушимым достоинством, которое надлежит уважать и оберегать. Я вновь призываю к прекращению огня, освобождению заложников, дипломатическому урегулированию конфликта и полному соблюдению международного гуманитарного права. Я призываю всех присоединиться к моей искренней молитве, дабы скорее взошла заря мира и справедливости».

***

Епископ Рима также обратился к молодёжи, больным и молодожёнам, которые были в первых рядах паломников на площади Святого Петра:

«Всегда оставайтесь верными евангельскому идеалу и воплощайте его в повседневных делах».

***

В конце обращения Лев XIV поблагодарил всех за поздравления в день своих именин (17 сентября Церковь отмечает литургическую память св. Роберта Беллармина):

«Большое спасибо! Всем вам моё благословение!»