В Китае появилась новая епархия и назначен новый епископ

В Китайской Народной Республике упразднены две епархии и хиротонисан новый епископ. Решение об изменениях в церковных структурах принял Папа Лев XIV 8 июля этого года, объяснив это пастырской заботой о народе Божьем и о его духовном благе. Сообщает русская служба Vatican News.

По воле Святейшего Отца упразднены епархии Сиваньцзы и Сюаньхуа, учрежденные Папой Пием XII 11 апреля 1946 года, и одновременно основана новая епархия — Чжанцзякоу, суффраганная по отношению к Пекинской. Она включает в себя территории двух упраздненных епархий за исключением тех, которые теперь относятся к Пекинской архиепархии и к епархии Цзинина.

Новая епархия Чжанцзякоу охватывает площадь более 36 тысяч квадратных километров и насчитывает более 4 миллионов жителей, из которых около 85 тысяч – католики. Всего в епархии несут служение 89 священников.

10 сентября состоялась хиротония первого архиерея для новой епархии: им стал монсеньор Иосиф Ван Чжень-гуй. Назначение этого кандидата, одобренного китайскими властями, было подписано Папой Львом XIV 8 июля в соответствии с положениями Временного соглашения между Святейшим Престолом и КНР.

Иосиф Ван Чжень-гуй родился в 1962 году; в 80-е годы посещал духовную семинарию провинции Хэбэй, затем проходил пастырскую практику в приходе Цуйцзячжуана. 24 мая 1990 года был рукоположен во священники для епархии Сяньсянь. Впоследствии трудился на ниве Господней в епархии Сюяньхуа.