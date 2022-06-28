В Испании возрождается паломничество к гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела

В Испании возрождается паломничество к гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела

Июнь 28, 2022

В Испании возрождается паломничество к гробнице апостола Иакова в , причем главный «французский» маршрут в 800км проходит через полупустые деревни и осиротевшие храмы с бесценными росписями эпохи Ренессанса, пишет Седмица со ссылкой на Associated Press.

На древнем «Пути святого Иакова» (Эль Камино де Сантьяго или просто «Камино») в деревушке Террадильос средневековая церковь взирает пустыми окнами на горстку уцелевших глинобитных домов, в которых осталось не более 50 обитателей.

Однако нынешним летом здесь постоянно ночует вдвое больше путников. Цепочка подобных сел возникла здесь еще в средневековье на 800-километровом паломников через всю северную Испанию к гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела.

Ныне пересохший ручеек паломников быстро наполняется. «Камино вдыхает новую жизнь в эти села, – радуется Нурия Кинтана, директор одного из двух приютов для путников в Террадильосе. – Зимой, когда нет паломников, вы можете раз двести пройти селом из конца в конец и не встретить ни души». Село названо в честь средневекового рыцарского ордена, некогда охранявшего паломников в этих местах. Нынешнее возвращение паломников – после двухлетнего карантина – оживляет местные села и социальную ткань, возрождает рабочие места.

«Если бы не Камино, здесь не было бы кафе, – улыбается Рауль Кастильо, офицер Гражданской гвардии. – Не было бы и бара, а это место встреч и общения, без которого тут нет жизни».

Рауль уже 14 лет служит в Саагуне, в 13 км отсюда, а его подчиненные патрулируют 49 местных сел.

«Села, лежащие чуть в стороне от пути Камино, нельзя видеть без слез, – печалится Рауль. – Дома обрушились, тротуары зарастают травой по пояс».

От Пиренейских гор на французской границе идут сотни миль выжженных солнцем равнин до холмов Галисии у океана, и на всем этом пространстве некогда процветавшие города земледельцев и скотоводов запустели в 20м веке. Успехи механизации резко сократили рабочие места на фермах, а с бегством молодежи закрылись магазины и кафе, угасла жизнь. Та же судьба постигла прекрасные храмы с бесценными росписями и образами Ренессанса и средневековья – их некогда заказывали богатые горожане, по словам Джулии Павон, историка из университета Наварры в Памплоне, первом крупном городе на «пути Камино».

Лишь с 1990-х годов Камино вновь стал обретать известность в мире, и по нему опять потекли десятки тысяч пешеходов и велосипедистов с весны по осень.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии, в 2021 году прорезался первый ручеек местных испанских паломников.

А в 2022 году словно прорвало плотину – «народ хлынул как в последний раз», по выражению Кинтаны. Только за май и только традиционным «французским» путем через деревушку прошло более 25 тысяч паломников.

Воскрешающее влияние этого потока огромно. «Сейчас здешние города и села работают только на индустрию гостеприимства, – говорит местный уроженец Оскар Тардахос. Он 33 года управляет отелем и рестораном в Кастрохерисе, селе с каменными зданиями. Оно выросло и разбогатело в средневековье на торговле шерстью, и тогда же обрело полдюжины великолепных храмов. Однако ныне лишь Камино создает рабочие места и сохраняет культурное наследие, по признанию Мельчора Фернандеса, профессора экономики в Университете Сантьяго-де-Компостела. «Паломничество замедляет депопуляцию в этой узкой полосе, но ее темпы на 30% выше в галисийских деревнях в стороне от Камино, – говорит Фернандес. – В среднем паломник тратит около 50 евро в день, и все они достаются местным жителям. Хлеб для бутерброда паломник берет не [кафе фастфуда] Bimbo, а в местной пекарне».

В селе Чирауки, к примеру, единственная «пекарня уцелела только благодаря спросу от паломников», признает пекарь Кончи Сагардиа, подавая выпечку и сок путнику из Флориды.

Помимо паломников, выпечку и магазинные товары покупают пожилые отшельники из ближних сел, где давно нет молодежи. Для них это еще и счастливая возможность повидать людей, чтобы вконец не одичать.

«В погожие дни бабушки сидят рядами вдоль Камино, чтобы просто пообщаться с паломниками, людей посмотреть, чем-то услужить, – улыбается Лурдес Гонсалес, владелица кафе в Редесилья-дель-Камино. – Одно плохо – избыток коммерсантов. Их указатели уводят людей с Камино к забегаловкам, массажным салонам, лавчонкам и прочей ерунде. Однажды я даже видела, как Эстебан Веласко, наш пастух на пенсии, стал на перекрестке и указывал паломникам правильный путь».

Многих паломников влечет духовный и религиозный поиск, а он способствует возрождению церквей на Камино, несмотря на быструю секуляризацию Испании. 900-летний храм Санта-Мария в Лос-Аркос, с его статной звонницей и скульптурным алтарем, считается одним из самых великолепных на Камино. По словам отца Андреса Лакарры, приход на службы в будние дни обычно удваивается за счет паломников. А вот в храме села Хонтанас сохранились лишь воскресные службы, ибо местный священник разрывается между несколькими приходами. Редким исключением стала служба в среду 15 июня с ликующим перезвоном колоколов и Святым Причастием – ее провел преподобный Джихван Чо, прохожий священник из Торонто, второй раз идущий по Камино. «Я почувствовал себя по-настоящему счастливым, когда служил мессу в этом прекрасном храме», – признался отец Чо.

Инородные паломники со всего света типа отца Чо быстро меняют здесь облик испанских городов и сел. «Теперь здесь масса людей всех национальностей, которых в детстве я никогда не видела», — признается Лоли Валькарсель, владелица пиццерии в Саррии, одном из самых оживленных городов на Камино. Впрочем, паломников гораздо меньше на другом маршруте – по древней римской дороге через Кальсадилья-де-лос-Херманильос. Там Джемма Эррерос в детстве пасла овец, как многие поколения предков, а ныне владеет отелем типа «постель и завтрак» на пару с мужем-кубинцем – тоже из бывших паломников.

Эррерос надеется, что ее родное село будет процветать, но не утратит при этом исконно испанской «полной свободы, дружбы и взаимопомощи», привычной ей с детства и столь редкой ныне.

В Хорнильос-дель-Камино, еще одной деревушке на римской дороге, Мари Кармен Родригес делится теми же надеждами.

«Когда я была маленькой, мне лишь изредка случалось видеть горстку чужих людей, – вспоминает Мари. – А теперь их так много, что иной раз боишься выйти на улицу. Однако без Камино мы бы давно исчезли».

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