Папа Римский молится о мире на Ближнем Востоке, в Украине и на всей земле

В полдень 15 июня, в конце торжественной Мессы по случаю Юбилея спорта, Папа Лев XIV обратился к спортсменам, прибывшим в Рим со всех континентов, и призвал их всегда заниматься спортивной деятельностью в духе бескорыстия. Передает Vatican News.

Святейший Отец подчеркнул, что спорт – это путь к созиданию мира, «школа уважения и честности, которая развивает культуру встречи и братства». Именно такому стилю нужно «осознанно следовать, противодействуя любым формам насилия и угнетения»: в этом крайне нуждается сегодняшний мир, в котором идет много вооруженных конфликтов.

Епископ Рима напомнил, что в Мьянме, несмотря на прекращение огня, продолжаются боевые действия, наносящие ущерб и гражданской инфраструктуре. В связи с этим Папа призвал «все стороны встать на путь инклюзивного диалога, единственного, который может привести к мирному и стабильному решению».

В ночь с 13 на 14 июня в городе Йелвата в Нигерии с особой жестокостью были убиты около 200 человек, большинство из которых – внутренние переселенцы, нашедшие приют в местной католической миссии.

«Я молюсь, чтобы безопасность, справедливость и мир восторжествовали в Нигерии, возлюбленной стране, сильно страдающей от различных форм насилия. Я особенно молюсь о сельских христианских общинах штата Бенуэ, которые непрестанно становятся жертвами насилия», – сказал Святейший Отец.

Папа упомянул о Республике Судан, уже более двух лет опустошаемой насилием. «До меня дошло печальное известие о смерти преподобного Луки Джуму, приходского священника Эль-Фашера, ставшего жертвой бомбардировки», – сказал Папа. Заверив в молитвах обо всех пострадавших, Святейший Отец вновь призвал воюющие стороны «остановиться, защитить гражданское население и начать диалог ради мира». Международное общество должно «активизировать усилия по оказанию хотя бы необходимой помощи населению, пораженному тяжким гуманитарным кризисом».

«Продолжим молиться за мир на Ближнем Востоке, в Украине и во всём мире».

Завершая встречу, Святейший Отец сообщил о предстоящей беатификации: «Сегодня днём, в базилике Св. Павла вне Стен, будет провозглашён блаженным Флориберт Бвана Чуи, молодой конголезский мученик. Он был убит в двадцать шесть лет за то, что, будучи христианином, выступал против несправедливости и защищал малых и бедных. Пусть его свидетельство придаст мужества и надежды молодежи Демократической Республики Конго и всей Африки!», – сказал Папа.

Пожелав всем доброго воскресенья, Лев XIV обратился к юным паломникам, заполнившим площадь Св. Петра:

«Жду вас через полтора месяца на Юбилее молодёжи!»