В феврале Папа призывает к молитве о детях с неизлечимыми заболеваниями (+ ВИДЕО)
Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошения на февраль 2026 года: «О детях с неизлечимыми заболеваниями».
Святейший Отец возносит молитву:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господи Иисусе,
Ты принимал детей в свои объятия и благословлял их с нежностью,
сегодня мы вверяем Тебе детей, страдающих неизлечимыми недугами.
Их хрупкие тела – знак Твоего присутствия,
а их улыбки, вопреки боли, – свидетельство о Царствии Твоём.
Молим Тебя, Господи: да не лишатся они надлежащей медицинской помощи,
внимательного человеческого ухода
и поддержки общины, которая с любовью их сопровождает.
Укрепи надежду их семей
среди усталости и сомнений
и сделай их свидетелями веры, растущей в горниле испытаний.
Благослови руки врачей, медсестёр и медработников,
дабы их труд всегда был выражением деятельного сострадания.
Да просветит их Твой Дух в каждом трудном решении
и ниспошлёт им долготерпение и чуткость в благородном служении.
Господи, научи нас узнавать Твой лик в каждом страждущем ребенке.
Пусть их уязвимость пробудит в нас сострадание,
дабы мы заботились о них, сопровождали и любили
конкретными жестами солидарности.
Соделай нас Церковью,
одухотворённой чувствами Твоего Сердца
и движимой молитвой и служением,
которая станет опорой для немощных
и, посреди боли, источником утешения,
семенем надежды и благовестием новой жизни.
Аминь.
Источник: русская служба Vatican News
