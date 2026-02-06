В феврале Папа призывает к молитве о детях с неизлечимыми заболеваниями (+ ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошения на февраль 2026 года: «О детях с неизлечимыми заболеваниями».

Святейший Отец возносит молитву:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Господи Иисусе,

Ты принимал детей в свои объятия и благословлял их с нежностью,

сегодня мы вверяем Тебе детей, страдающих неизлечимыми недугами.

Их хрупкие тела – знак Твоего присутствия,

а их улыбки, вопреки боли, – свидетельство о Царствии Твоём.

Молим Тебя, Господи: да не лишатся они надлежащей медицинской помощи,

внимательного человеческого ухода

и поддержки общины, которая с любовью их сопровождает.

Укрепи надежду их семей

среди усталости и сомнений

и сделай их свидетелями веры, растущей в горниле испытаний.

Благослови руки врачей, медсестёр и медработников,

дабы их труд всегда был выражением деятельного сострадания.

Да просветит их Твой Дух в каждом трудном решении

и ниспошлёт им долготерпение и чуткость в благородном служении.

Господи, научи нас узнавать Твой лик в каждом страждущем ребенке.

Пусть их уязвимость пробудит в нас сострадание,

дабы мы заботились о них, сопровождали и любили

конкретными жестами солидарности.

Соделай нас Церковью,

одухотворённой чувствами Твоего Сердца

и движимой молитвой и служением,

которая станет опорой для немощных

и, посреди боли, источником утешения,

семенем надежды и благовестием новой жизни.

Аминь.

Источник: русская служба Vatican News