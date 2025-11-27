В декабре Церковь будет молиться о христианах в очагах конфликта (ВИДЕО)

В декабре 2025 года Папа Лев XIV призывает верующих молиться о христианах, живущих в очагах конфликта, сообщает Vatican News.

«Помолимся, дабы христиане, живущие в условиях войны или конфликта, особенно на Ближнем Востоке, могли стать семенами мира, примирения и надежды», – просит Епископ Рима в видеопослании, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца.

Лев XIV возносит молитву:

Боже мира,

кровью Сына Своего

примиривший с Собой мир,

мы взываем к Тебе сегодня о христианах,

живущих посреди войн и насилия.

Пусть даже в окружении боли

они никогда не перестанут чувствовать

кроткую благость Твоего присутствия

и молитвы своих братьев и сестёр по вере.

Ибо только через Тебя, укреплённые братскими узами,

они могут стать семенами примирения,

зодчими надежды в малых и великих делах,

способными прощать и двигаться вперёд,

преодолевать разногласия

и искать справедливости с милосердием.

Господи Иисусе, Ты назвал блаженными

тех, кто усердствует ради мира,

соделай нас Твоими орудиями мира

даже там, где согласие кажется невозможным.

Святой Дух,

источник надежды в самые мрачные времена,

поддержи веру страждущих и укрепи их надежду.

Не дай нам впасть в равнодушие,

и соделай нас строителями единства, подобно Иисусу.

Аминь.



Источник: русская служба Vatican News