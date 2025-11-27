В декабре Церковь будет молиться о христианах в очагах конфликта (ВИДЕО)
В декабре 2025 года Папа Лев XIV призывает верующих молиться о христианах, живущих в очагах конфликта, сообщает Vatican News.
«Помолимся, дабы христиане, живущие в условиях войны или конфликта, особенно на Ближнем Востоке, могли стать семенами мира, примирения и надежды», – просит Епископ Рима в видеопослании, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца.
Лев XIV возносит молитву:
Боже мира,
кровью Сына Своего
примиривший с Собой мир,
мы взываем к Тебе сегодня о христианах,
живущих посреди войн и насилия.
Пусть даже в окружении боли
они никогда не перестанут чувствовать
кроткую благость Твоего присутствия
и молитвы своих братьев и сестёр по вере.
Ибо только через Тебя, укреплённые братскими узами,
они могут стать семенами примирения,
зодчими надежды в малых и великих делах,
способными прощать и двигаться вперёд,
преодолевать разногласия
и искать справедливости с милосердием.
Господи Иисусе, Ты назвал блаженными
тех, кто усердствует ради мира,
соделай нас Твоими орудиями мира
даже там, где согласие кажется невозможным.
Святой Дух,
источник надежды в самые мрачные времена,
поддержи веру страждущих и укрепи их надежду.
Не дай нам впасть в равнодушие,
и соделай нас строителями единства, подобно Иисусу.
Аминь.
Источник: русская служба Vatican News
