«В атмосфере братской любви и уважения слушать, что Святой Дух говорит нам». Ещё несколько слов о рабочем методе Синода епископов

О том, как прошла работа над первой частью Instrumentum Laboris, рассказывает член российской делегации на Генеральной Ассамблее Синода епископов Оксана Пименова.

Пока группы активно работают над первым вопросом модуля B, хочу поделиться общими наблюдениями по поводу работы над первым модулем A: “Опираясь на опыт поместных Церквей, которым мы принадлежим, и Instrumentum Laboris, какие конкретные признаки синодальной Церкви проявляются с большей ясностью и какие требуют большего признания или нуждаются в углублении?”

Весь процесс работы организован таким образом, чтобы способствовать совместному духовному распознаванию. Например — что уже все заметили — рассадка за круглыми столами, которая позволяет видеть лица друг друга и создает более непринужденную обстановку. Кто-то пошутил, что мы на свадьбе и даже есть некто в белом, что в целом созвучно предназначению радостно пережить это время вместе. Однако это не единственная особенность процесса.

Модуль А посвящен синодальности. Все участники были призваны поделиться опытом синодального процесса в своих странах, чтобы обозначить основные характеристики этого процесса, определить моменты, которые требуют дальнейшего уточнения и изучения, а также вопросы и противоречия.

После введения в метод и разъяснения о предназначении модуля А, мы услышали несколько свидетельств о синодальном процессе из разных стран. На этот раз работа в языковых группах предшествовала общей ассамблее. Всего около 37 языковых групп по 10–12 человек с назначенным фасилитатором, который специально подготовлен, чтобы помогать группе вести беседу и быть на связи с организаторами. Для каждой группы организаторы назначают секретаря из участников, который делает заметки. Вместе с тем сама группа избирает докладчика, который совместно с секретарем готовит резюме и потом оглашает его на общей ассамблее.

В начале работы малой группы каждый участник приглашен подготовить выступление на 4 мин. максимум (фасилитатор следит за временем), в котором делится опытом по поводу поставленного вопроса. В промежутке между выступлениями соблюдаются молитвенные паузы. Во время второго круга каждый приглашен сказать, что он услышал внутри группы, что резонирует, вызывает согласие или несогласие, какие появляются вопросы. Этот момент предназначен для перехода от “я” к “мы”, чтобы развить то, что уже было сказано. Во время третьего круга участники решают, что из всего услышанного включить в черновик 3-минутного резюме группы, который будет передавать путь распознавания: какие общие импульсы резонируют для всех, аргументированные расхождения, если они имеются, предложения и вопросы для дальнейшего распознавания.

После работы в группах следует общая ассамблея, на которой зачитываются все черновики, чтобы участники могли услышать голоса других групп, а после предоставляется возможность свободных выступлений. По окончании совместного слушания малая группа собирается в последний раз, чтобы доработать свой черновик, исходя из того, что из услышанного резонирует ее собственному обсуждению, и передает его в Редакционную комиссию. В следующий раз состав малых групп меняется, чтобы у участников была возможность поработать совместно с большим количеством людей.

Наша малая группа модуля А включала участников из двух разных групп с ретрита, поэтому мы частично были знакомы друг с другом, и это помогло начать работу. У меня были опасения, что за короткий трехдневный срок мы не успеем пережить переход на более глубокий уровень, но в момент, когда один из участников смело поделился своими опасениями, общение стало более открытым и плодотворным, и это принесло много радости.

Казалось бы, уже так много было сказано о синодальности и ее характеристиках, но возможность начать обсуждение именно с этой темы, показывает горизонт, к которому мы призваны стремиться, чтобы не сбиться с пути, погружаясь в детали или переходя в режим дебатов. Действительно, Синод не парламент, в котором происходит борьба интересов и поиск сторонников, чтобы получить большинство голосов. Мы призваны вместе в атмосфере братской любви и уважения слушать, что Святой Дух говорит нам, чтобы раскрывать и практиковать, какой Церковью мы призваны быть. Озвучивая, что значит проживать синодальный опыт, вторя друг другу подобно эху, мы постепенно углубляем практику, переживаем обращение и “пропитываемся” духом синодальности.

Текст и фото: Оксана Пименова / Католический Молодежный Центр

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве