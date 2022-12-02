В Алма-Ате представили перевод книг Библии на казахский язык

В Алма-Ате состоялась презентация книг Священного Писания, переведенных на казахский язык, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на АПН.

Перевод Библии на казахский язык стал первым в истории, выполненным командой непосредственных носителей казахского языка под эгидой Православной Церкви. Проект осуществляется по инициативе и благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. На первом этапе были переведены три наиболее читаемых библейских книги – Притчи Соломоновы, Псалтырь и Евангелие от Матфея.

Попытки перевода Священного Писания на казахский язык предпринимались и ранее, начиная с XIX столетия, однако их выполняли преимущественно западноевропейские проповедники, которые не были носителями казахского языка, не имели глубоких знаний языковых особенностей, казахского культурного кода, отмечается в сообщении.

Над переводом священных книг трудились специалисты международного агентства переводов, а редактировал переведенные тексты православный священник Елисей Кукеев, этнический казах.

«Самым сложным процессом стал перевод библейских терминов. Их не всегда можно удачно подобрать, потому что ранее они не были использованы в казахском языке. Поэтому пришлось тщательно думать, подбирать и использовать слова, которые максимально передают тот смысл, который заложен в Библии в оригинале», — отметил Кукеев, слова которого также приведены в сообщении.

Книги — билингвы, изданы параллельно на двух языках — казахском и русском. Они имеют вид фолиантов – с кожаными переплетами, орнаментальным тиснением, золочеными срезами, живописными иллюстрациями. Орнаменты в оформлении содержат в себе и древнерусские, и казахские мотивы. Фолиант на 98% состоит из ручной работы. В частности, бумагу для печати состарили вручную, отметили в АПН.