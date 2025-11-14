USCCB: национальная безопасность и права иммигрантов совместимы

Впервые с 2013 года Конференция католических епископов США (USCCB) опубликовала специальное пастырское послание, в котором выступила против массовых депортаций из страны и подчеркнула, что защита национальной безопасности и уважение человеческого достоинства могут сосуществовать.

Епископы отмечают, что их тревожит атмосфера страха, а также современная дискуссия о мигрантах в обществе и политике, часто сопровождаемая дискредитацией и стигматизацией иммигрантов.

В документе также подчеркивается обеспокоенность условиями содержания иммигрантов, ограниченным доступом к пастырской помощи и последствиями лишения легального статуса при игнорировании индивидуальных обстоятельств.

Прелаты напоминают о трудностях, с которыми сталкиваются семьи иммигрантов: родители живут в страхе, что их могут задержать, когда они сопровождают детей в школу, а многие семьи уже разлучены с близкими. «Иммигранты рискуют стать жертвами торговли людьми и других форм эксплуатации», — предупреждают епископы и указывают на необходимость безопасных и законных путей иммиграции для снижения этих рисков. Забота о мигрантах отражает библейскую заповедь любви к ближнему и особой защиты для самых уязвимых, включая иностранцев, вдов и сирот, отмечают епископы.

В связи с этим конференция призывает к прекращению массовых депортаций и молится, чтобы дегуманизирующая риторика и насилие в отношении мигрантов и сотрудников правоохранительных органов прекратились.

Прелаты подчеркивают значительный вклад иммигрантов в жизнь страны и выражают солидарность с ними: «Страдает ли один член — страдают с ним все члены» (ср. 1 Кор 12,26), завершая обращение словами поддержки: «Наши братья и сестры-иммигранты, вы не одни!».



Источник: русская служба Vatican News