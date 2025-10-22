«Уныние исцеляется встречей с Воскресшим». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 22 октября 2025 года (+ ФОТО)

22 октября на площади Св. Петра Папа Лев XIV обратился к тысячам паломников, размышляя о Воскресении Христовом как источнике исцеления от одной из болезней нашего времени – уныния. Передает русская служба Vatican News.

По словам Епископа Рима, событие Воскресения невозможно постичь до конца: чем глубже человек о нём размышляет, тем сильнее его изумление. Это был взрыв жизни и радости, кроткий и смиренный; с того момента смысл всей реальности изменился от негативного к позитивному.

Папа назвал уныние «всеобъемлющей тенью» современности: чувством пустоты и безысходности, отнимающим радость и смысл жизни. Чтобы объяснить природу этого духовного недуга, Лев XIV обратился к евангельскому рассказу о двух учениках, идущих в Эммаус (Лк 24,13-29). Разочарованные и подавленные, они покидают Иерусалим – символ их веры и надежды. Путь учеников олицетворяет человеческую скорбь: разрушенные ожидания, исчезнувшая цель, пустота, захлестнувшая сердце.

Парадоксально, но именно в день победы света эти двое бегут от Голгофы во мрак; им кажется, что всё кончено и остаётся лишь вернуться к прежней жизни, надеясь остаться в тени. На пути к ним присоединяется Путник – Иисус воскресший, однако печаль в глазах учеников не позволяет Его распознать. Именно она затуманивает взгляд и стирает память о том, что Христос обещал воскреснуть на третий день. Евангелист говорит о «печали» на их лицах (ст. 17): внешний вид отражает парализованную душу.

Воскресший Господь, напомнил Папа, выслушивает их, затем говорит: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» (ст. 25). Христос открывает смысл страдания и воскресения, и в сердцах учеников вновь теплится надежда. За ужином, когда Иисус преломляет хлеб, они моментально вспоминают забытое: Его жест открывает очи сердец, и всё, что было мрачным, озаряется светом. Ликующие ученики спешат обратно в Иерусалим, чтобы всем рассказать: «Господь истинно воскрес!» (ст. 34). В этой вести, ставшей пасхальным приветствием христиан, – вершина человеческой истории; не просто слова, а реальность, запечатлённый в Теле Христа, несущем следы страдания. Итак, победа жизни реальна и конкретна, и «в истории ещё есть много надежды на благо».

В конце наставления Лев XIV подчеркнул: воскресший Христос заполняет пустоту надеждой, сопровождает на всех дорогах сердца и делает возможным невозможное.

«Да пребудем мы каждый день в бодрствовании, в благоговейном изумлении перед Пасхой воскресшего Христа».