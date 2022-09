Умерла королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, сообщается на сайте Букингемского дворца.

Елизавета II проделала долгий и интересный жизненный путь. Еще 9 сентября 2015 года она побила рекорд, установленный ее прапрабабушкой королевой Викторией, и стала дольше всего правящей из всех британских монархов. С 2017 года она сделалась старейшим из действующих глав государств во всем мире.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Принцесса Елизавета Александра Мэри Виндзор, так назвали при рождении будущую королеву, — из династии Виндзоров. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI (1895−1952) и леди Елизаветы Боуз-Лайон (1900−2002).

Елизавета получила хорошее домашнее образование, кроме обычных школьных предметов ей преподавали основы экономики, юриспруденцию и конституционное право. В программу обучения входили также уроки конной езды, танцев и музыки. С дворцовым этикетом ее знакомила мать.

***

Правление Елизаветы было не только продолжительным, но и насыщенным. На престол она взошла 6 февраля 1952 года, после смерти отца — короля Георга VI.

Елизавета II является самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании. Летом 2022 года она стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории.

Старшая дочь в семье, она на 20 лет пережила младшую сестру Маргарет Роуз. От матери Елизавета унаследовала имя, от отца — с трудом выходившее из послевоенного кризиса государство.

Если Георг VI оказался на престоле по воле случая — из-за отречения старшего брата, то с Елизаветой все было по канонам. Более того, Елизавета Александра Мария, ‘Лилибет’, как вспоминали придворные, еще принцессой готовила себя к управлению государством.

На ее глазах распадалась Британская империя, превращаясь в Содружество наций. Елизавета живо интересовалась, как будет устроено новое объединение, а затем лично объездила все его страны, некоторые посетила по многу раз. Всего она совершила более трехсот зарубежных визитов, в том числе туда, где британская королева официально считается главой государства (таких 14).

Елизавета нередко принимала у себя представителей Восточной Европы, хотя социалистическому лагерю не симпатизировала. В соответствии с принципом, по которому монарх царствует, но не правит, королева не могла определять внешнюю политику. Когда она взошла на престол, за это отвечал Уинстон Черчилль. К слову, именно Елизавета удостоила его титула «сэр».

Начиная с восшествия на трон в 1952 году она видела пятнадцать британских премьер-министров, возглавлявших правительство Соединенного Королевства (от сэра Уинстона Черчилля до Лиз Трасс).

За время ее царствования в Белом доме побывало 14 американских президентов от Трумэна до Трампа.

Да что там говорить: когда дочь короля Георга VI взошла на престол, в Кремле сидел Сталин.

***

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии несколько раз принималась Папами Римскими в Ватикане — от Пия XII вплоть до Франциска.

Впервые она приехала в Ватикан в 1951 году как принцесса Елизавета. Папой тогда был Пий XII.

В 1961 году с супругом, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, она побывала на аудиенции у Папы Иоанну XXIII . «Её присутствие в Ватикане, — заявил тогда по этому поводу Папа Ронкалли, — самым счастливым образом венчает серию демонстраций дружбы, которыми отмечены отношения между Соединенным Королевством и Святейшим Престолом».

В 1980 году королева Елизавета II встретилась с Папой Римским Иоанном Павлом II . «Иоанн XXIII, — вспоминал на этой встрече Папа Войтыла, — говорил о великой простоте и достоинстве, с которыми Ваше Величество несет бремя своих многочисленных обязанностей. Два десятилетия спустя эти наблюдения все еще очень уместны, и очевидно, что возложенные на Вас обязанности ни в коей мере не уменьшились».

Двумя годами позже Папа Иоанн Павел II совершил свой пастырский визит в Великобританию во время большой напряженности в связи с ситуацией на Фолклендских островах, известных в Аргентине как Мальвинские острова. «Мой визит, — сказал Папа Войтыла, — происходит в момент напряжения и муки, в момент, когда внимание всего мира приковано к деликатной ситуации конфликта в Южной Атлантике. ….. Эта трагическая ситуация меня очень волновала, и я неоднократно просил католиков всего мира и всех людей доброй воли присоединиться ко мне в молитве о справедливом и мирном решении».

18 лет спустя королева снова отправилась в Ватикан на уже третью встречу с Иоанном Павлом II. В своем выступлении Папа перешел от Европы к миру, акцентировал внимание на списании долга беднейших стран и выразил слова благодарности королеве. «Ваше Величество, на протяжении многих лет и во времена великих перемен Вы правили с достоинством и чувством долга, на которых основывались миллионы людей во всем мире».

2010 год — год апостольского путешествия Папы Бенедикта XVI в Великобританию. Поводом является беатификация кардинала Джона Генри Ньюмана, ныне причисленного к лику святых. В Эдинбурге, Шотландия, Бенедикт XVI встречается с королевой Елизаветой II. В 2012 году по случаю Бриллиантового юбилея своего правления Бенедикт XVI передал самые сердечные поздравления. «Вы предложили своим подданным и всему миру, — пишет он в послании , — вдохновляющий пример преданности долгу и стремления отстаивать принципы свободы, справедливости и демократии в соответствии с благородным видением роли христианского монарха».

В апреле 2014 года королева отправляется с государственным визитом в Италию. После встречи с президентом страны ее приветствует в Ватикане Папа Франциск. Её визит также совпал с 32-й годовщиной начала войны за Фолклендские острова.

А в день празднования платинового юбилея восшествия на престол и 96-летия монарха Папа Франциск написал письмо королеве Елизавете II. Понтифик тогда выразил близость через молитву, «чтобы Всемогущий Бог даровал Вам, членам королевской семьи и всему Вашему народу благословения единства, процветания и мира».

***

Можно сказать, что кончина Елизаветы II – это действительно конец эпохи. Которую, возможно, когда-то тоже назовут «елизаветинской» (хотя это обозначение относится к совсем другим векам и к иной королеве).

Казалось, что она была всегда – и будет всегда, став не только частью мировой истории XX и XXI веков, но и неотъемлемой частицей масс-культуры и светской жизни. Она стала чем-то большим, чем суверен Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ее лицо – как и увенчанный короной вензель EIIR – было растиражировано на миллионах почтовых марок, красовалось на банкнотах и монетах. Елизавету II увековечили портреты дворцовых живописцев и хулиганствующих деятелей поп-арта (от Энди Уорхола до Бэнкси), также как и сериал «Корона».

Ее любили, но народной королевой она не была. В отличие от своей родительницы, королевы-матери прожившей до 101 года. Вряд ли Елизавету II можно было назвать и доброй королевой. Невозмутимой при любых обстоятельствах – да. Keep Calm and Carry On – этот британский лозунг времен Второй Мировой – пожалуй, лучше всего отражает сущность Ее Величества: «Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать».

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет.

Супруг Елизаветы II — принц Филипп — скончался в возрасте 99 лет в апреле 2021 года. В браке у них родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз, первый в очередности наследования, а также принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.

***

Над Букингемским дворцом приспустили государственный флаг, а в стране начался десятидневный траур.

Государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти. Тело монарха доставят в столицу королевства для государственных похорон из замка Балморал либо на королевском поезде, либо на самолете 18 сентября. Церемония пройдет в мемориальной часовне короля Георга VI. До этого в Виндзорском замке состоится панихида.

Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года. Принц Чарльз автоматически стал королем и взял себе имя Карл III (в английской версии написание его имени осталось прежним — Charles, но исторически в России британских королей называют на германский манер). Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, 9 сентября.

Свои соболезнования семье королевы и Карлу III направили многие руководители государств, в том числе Папа Римский Франциск и Президент России Владимир Путин.