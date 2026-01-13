Туринская плащаница выходит в цифровое пространство

9 января в Апостольском дворце Ватикана Папе Льву XIV был представлен онлайн-формат международного цифрового проекта «Окутанные», название которого отражает символическое объятие Плащаницы и Божье принятие каждого человека. Проект открывает доступ к Туринской плащанице людям по всему миру. Первым пользователем платформы стал Святейший Отец. Проект представил кардинал Роберто Реполе, архиепископ Турина и хранитель реликвии.

Пользователи могут буквально «передвигаться» по Туринской плащанице на экране и увеличивать интересующие детали — лик, следы тернового венца, раны. Каждое приближение сопровождается пояснениями и отсылками к евангельским текстам.

Проект рассчитан не на узкий круг специалистов, а на самую широкую аудиторию: от верующих до людей, просто интересующихся историей и её значением для христианства. При этом в его основе лежит строгий научный подход к текстам и изображениям.

Впервые презентация состоялась прошлой весной в Турине в виде специальной выставочной инсталляции: в павильоне рядом с кафедральным собором посетители смогли увидеть и рассмотреть цифровую проекцию Туринской плащаницы в натуральную величину — на пятиметровом столе. За восемь дней выставку посетили более 30 тысяч человек из 79 стран. Теперь этот же опыт стал доступен онлайн — с любого устройства и из любой точки мира (подробности и доступ на сайте www.avvolti.org).

Кардинал Реполе отметил, что цифровой проект «Окутанные» вписывается в пастырскую программу туринской Церкви, начатую в 2024 году вокруг духовного значения плащаницы, и в Юбилейном 2025 году занимал в ней центральное место. В дальнейшем эта миссия будет развиваться как духовный путь, ведущий к Юбилею 2033 года.



Источник: русская служба Vatican News