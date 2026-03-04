«Церковь – тайна единства человеческого и Божественного». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 4 марта 2026 года

Утром 4 марта в ходе общей аудиенции Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о наследии Второго Ватиканского собора, подчеркнув, что Церковь является «сложной реальностью», живым единством человеческого и Божественного измерений, в котором Христос продолжает действовать через уязвимость Своих учеников.

Тепло приветствовав паломников на площади Св. Петра, Епископ Рима сказал:

Сегодня мы продолжаем наше углублённое изучение соборной конституции Lumen Gentium, догматической конституции о Церкви.

В первой главе, где дается ответ на вопрос о сущности Церкви, она описывается как «сложная реальность» (п. 8). Теперь зададимся вопросом: в чём состоит эта сложность? Кто-то мог бы сказать, что Церковь сложна потому, что она «замысловата» и её непросто объяснить; другой – что её сложность проистекает из двухтысячелетней истории и особенностей, отличающих её от любого другого социального или религиозного объединения. Однако в латинском языке слово «сложный» скорее указывает на упорядоченное единство различных аспектов или измерений внутри одной реальности. Именно поэтому Lumen gentium утверждает, что Церковь – это стройный организм, в котором без разделения и без смешения сосуществуют человеческое и Божественное начала.

Человеческое измерение очевидно сразу: Церковь – это сообщество мужчин и женщин, разделяющих радость и труд христианской жизни, со всеми их достоинствами и недостатками; они возвещают Евангелие и становятся знаком присутствия Христа, Который сопровождает нас на пути жизни. И всё же этого аспекта – проявляющегося также в институциональной организации – недостаточно для описания истинной природы Церкви, ибо она обладает и Божественным измерением. Оно заключается не в некоем идеальном совершенстве или духовном превосходстве её членов, а в том, что Церковь рождена из замысла Божией любви к человечеству, осуществлённого в Христе. Поэтому Церковь одновременно – земная община и мистическое Тело Христово, видимое собрание и духовная тайна, реальность, присутствующая в истории, и народ, странствующий к небесам (LG,8; ККЦ,771).

Человеческое и Божественное начала гармонично соединены, не подавляя друг друга; таким образом Церковь живёт в этом парадоксе: будучи реальностью одновременно человеческой и Божественной, она принимает грешного человека и ведет его к Богу.

Чтобы прояснить это состояние Церкви, Lumen gentium обращает взор к жизни Христа. Действительно, те, кто встречал Иисуса на дорогах Палестины, соприкасались с Его человечностью: видели Его глаза, руки, слышали звучание Его голоса. Тех, кто решался следовать за Ним, привлекал именно этот гостеприимный взгляд, прикосновение благословляющих рук, слова освобождения и исцеления. И всё же, следуя за этим Человеком, ученики открывались встрече с Богом. Плоть Христа, Его лицо, жесты и слова делали зримым невидимого Бога.

В свете этой реальности Иисуса мы можем вновь обратиться к Церкви: вглядываясь в неё, мы обнаруживаем человеческое измерение – конкретных людей, которые иногда проявляют красоту Евангелия, а иногда, как и все, испытывают трудности и совершают ошибки. Однако именно через членов Церкви и её ограниченные земные аспекты проявляются присутствие Христа и Его спасительное деяние. Как говорил Бенедикт XVI, нет противопоставления между Евангелием и институтом; напротив, структуры Церкви служат именно «реализации и конкретизации Евангелия в наше время» (Обращение к епископам Швейцарии, 9 ноября 2006 г.). Не существует идеальной и чистой Церкви, отделённой от земли; есть только единая Церковь Христа, воплощённая в истории.

В этом и заключается святость Церкви: Христос обитает в ней и продолжает дарить Себя через малость и уязвимость её членов. Созерцая это непрестанное чудо, происходящее в ней, мы постигаем «метод Бога»: Он становится видимым через слабость творений, продолжая являть Себя и действовать. Поэтому Папа Франциск в Evangelii gaudium призывает всех научиться «снимать сандалии, прежде чем ступить на святую землю другого» (ср. Исх 3, 5) (п. 169). Это позволяет нам и сегодня созидать Церковь, не только через организацию её зримых форм, но и возведение того духовное здание, которым является Тело Христово, через общение и любовь между нами.

Именно любовь неизменно рождает присутствие Воскресшего. «Дай Бог, – говорил св. Августин, – чтобы все помышляли только о любви: ведь лишь она побеждает всё, и без неё всё ничего не стоит; где бы она ни находилась, всё привлекает к себе» (Проповедь 354,6,6).



Источник: русская служба Vatican News