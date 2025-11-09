«Церковь – не камни, а Тело Христа». Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus 9 ноября 2025 года, Ватикан, площадь Св. Петра

Ноябрь 09, 2025

В праздник Освящения Латеранской базилики, кафедрального собора Рима, обратился к верующим с размышлением о том, что истинная святость Церкви заключается не в архитектурном великолепии или заслугах христиан, а в присутствии Христа. Передает русская служба Vatican News.

Приветствовав паломников, собравшихся на площади Святого Петра для чтения молитвы «», Папа напомнил, что является не просто «произведением необычайной исторической, художественной и религиозной ценности», но и кафедрой Епископа Рима, а также живым средоточием веры, вверенной апостолам и передаваемой на протяжении истории:

«В день освящения Латеранской базилики мы созерцаем тайну единства и общения с Церковью Рима, призванной быть матерью, которая заботливо печётся о вере и пути христиан, рассеянных по всему миру».

Величие этой тайны сияет также в художественном великолепии храма, продолжил Папа, отметив, что главный неф базилики украшают двенадцать статуй апостолов, первых последователей Христа и свидетелей Евангелия, что сразу же переносит наш взгляд на духовную реальность.

Папа призвал верующих тренировать «духовный взгляд», чтобы видеть в Церкви не просто «физическое пространство» или «строение, возведенное из камней». Он сослался на эпизод очищения Иерусалимского храма, совершённого Иисусом:

«Как напоминает нам Евангелие… истинное святилище Божие – это умерший и воскресший Христос. Он – единственный посредник спасения, единственный Искупитель, Тот, Кто, связывая Себя с нашей человечностью и преображая нас Своей любовью, представляет Собой дверь (ср. Ин 10,9), которая открывается для нас и ведёт нас к Отцу».

Папа подчеркнул, что, будучи «живыми камнями» этого духовного строения (ср. 1 Пет 2:4-5), все христиане призваны распространять Евангелие милосердия и мира «через то духовное поклонение, которое должно проявлять себя прежде всего в нашем свидетельстве жизни».

«Наряду со множеством стереотипов и предрассудков, слабости и ошибки христиан нередко мешают нам постичь богатство тайны Церкви», – отметил Папа далее и напомнил слова кардинала Ратцингера, что святость Церкви не в наших заслугах, а в «непреложном даре Господа», Который продолжает выбирать «как вместилище Своего присутствия, с парадоксальной любовью, нечистые руки людей» (Йозеф Ратцингер, Введение в христианство).

«Посему будем идти в радости, ибо мы – Святой Народ, избранный Богом, и призовём Марию, Матерь Церкви, дабы Она помогла нам принять Христа и сопровождала нас Своим заступничеством», – сказал в заключение Святейший Отец.

