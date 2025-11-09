«Церковь – не камни, а Тело Христа». Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus 9 ноября 2025 года, Ватикан, площадь Св. Петра

В праздник Освящения Латеранской базилики, кафедрального собора Рима, Папа Лев XIV обратился к верующим с размышлением о том, что истинная святость Церкви заключается не в архитектурном великолепии или заслугах христиан, а в присутствии Христа. Передает русская служба Vatican News.

Приветствовав паломников, собравшихся на площади Святого Петра для чтения молитвы «Ангел Господень», Папа напомнил, что Латеранская базилика является не просто «произведением необычайной исторической, художественной и религиозной ценности», но и кафедрой Епископа Рима, а также живым средоточием веры, вверенной апостолам и передаваемой на протяжении истории:

«В день освящения Латеранской базилики мы созерцаем тайну единства и общения с Церковью Рима, призванной быть матерью, которая заботливо печётся о вере и пути христиан, рассеянных по всему миру».

Величие этой тайны сияет также в художественном великолепии храма, продолжил Папа, отметив, что главный неф базилики украшают двенадцать статуй апостолов, первых последователей Христа и свидетелей Евангелия, что сразу же переносит наш взгляд на духовную реальность.

Папа призвал верующих тренировать «духовный взгляд», чтобы видеть в Церкви не просто «физическое пространство» или «строение, возведенное из камней». Он сослался на эпизод очищения Иерусалимского храма, совершённого Иисусом:

«Как напоминает нам Евангелие… истинное святилище Божие – это умерший и воскресший Христос. Он – единственный посредник спасения, единственный Искупитель, Тот, Кто, связывая Себя с нашей человечностью и преображая нас Своей любовью, представляет Собой дверь (ср. Ин 10,9), которая открывается для нас и ведёт нас к Отцу».

Папа подчеркнул, что, будучи «живыми камнями» этого духовного строения (ср. 1 Пет 2:4-5), все христиане призваны распространять Евангелие милосердия и мира «через то духовное поклонение, которое должно проявлять себя прежде всего в нашем свидетельстве жизни».

«Наряду со множеством стереотипов и предрассудков, слабости и ошибки христиан нередко мешают нам постичь богатство тайны Церкви», – отметил Папа далее и напомнил слова кардинала Ратцингера, что святость Церкви не в наших заслугах, а в «непреложном даре Господа», Который продолжает выбирать «как вместилище Своего присутствия, с парадоксальной любовью, нечистые руки людей» (Йозеф Ратцингер, Введение в христианство).

«Посему будем идти в радости, ибо мы – Святой Народ, избранный Богом, и призовём Марию, Матерь Церкви, дабы Она помогла нам принять Христа и сопровождала нас Своим заступничеством», – сказал в заключение Святейший Отец.