«Царство Божье не принадлежит надменным». Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus 26 октября 2025 года, площадь Св. Петра

Октябрь 27, 2025

В воскресенье 26 октября Лев XIV обратился к верующим с традиционным наставлением перед чтением молитвы «», размышляя над евангельской притчей о фарисее и мытаре (Лк 18,9-14). Папа подчеркнул, что подлинное спасение достигается не демонстрацией заслуг, а честным признанием собственных ошибок и смирением перед Богом. Передает русская служба Vatican News.

Папа описал двух персонажей, молящихся в Храме, как антиподов. Фарисей «хвастается длинным списком заслуг». Его соблюдение Закона является «точным, да, но бедным любовью, основанным на “давать” и “брать”, на долгах и кредитах, лишённым милосердия». Он считает себя лучше других и судит их с презрением. Мытарь же, сборщик налогов, работающий на Римскую империю, имел «много того, за что нужно просить прощения». Тем не менее именно он, по словам Христа, возвращается домой оправданным, то есть прощенным и обновленным.

Святейший Отец объяснил, что ключ к оправданию мытаря – это его и мужество, с каким он предстает перед Богом:

«У мытаря сеть смелость и смирение, чтобы предстать перед Богом. Он не замыкается в своём мире, не смиряется со злом, которое совершил. Он приходит в Храм один, без сопровождения, даже рискуя столкнуться с суровыми взглядами и резкими обвинениями, и предстает перед Господом в последних рядах, опустив голову и произнося лишь несколько слов: “Боже, будь милостив ко мне, грешнику”».

Лев XIV подчеркнул, что подлинное послание Христа заключается не в хвастовстве заслугами и не в сокрытии ошибок. Комментируя эту притчу, Папа привёл слова cв. Августина, который сравнил фарисея с больным, скрывающим свои раны из гордыни, а мытаря – с тем, кто «со смирением и мудростью являет перед врачом свои раны, какими бы уродливыми они ни были и просит о помощи».

В завершение Папа обратился к верующим с призывом:

«Не будем бояться признавать наши ошибки, обнажать их, принимая на себя ответственность и вверяя их милосердию Божьему».

Он заявил, что « принадлежит не надменным, а смиренным» и возрастает в нас через , прощение и . Святейший Отец призвал верующих молиться Богородице, «образцу святости», дабы Она помогла укрепляться в этих добродетелях.

