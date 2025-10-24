Три измерения надежды у Гроба Господня

23 октября Лев XIV встретился с участниками Юбилея Рыцарского ордена Святого Гроба Господня Иерусалимского, прибывшими в Ватикан из разных стран. Папа поблагодарил гостей за их тихое, но действенное служение Церкви в Земле Святой – поддержку Латинского Патриархата, школ, семинарий, университетов, а также многочисленных гуманитарных начинаний. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил, что хранить Гроб Господень – значит хранить не только древнюю святыню, но и живое свидетельство воскресения. Гроб Христов, подчеркнул Епископ Рима, – не музейная реликвия, а место, откуда Церковь, «сложенная из живых камней», черпает свою надежду.

В Юбилейный год надежды Святейший Отец предложил рыцарям размышление о трёх измерениях этой богословской добродетели. Первое относится к ожиданию, наполненному верой. Стоять при Гробе Господнем значит уповать на Бога, Который исполняет Свои обетования несмотря на мрак и насилие мира сего. Папа напомнил, что христианин призван свидетельствовать, что жизнь сильнее смерти, что любовь побеждает ненависть, прощение преодолевает месть, а благодать сильнее греха. Рыцари должны быть защитниками веры, а это требует постоянной молитвы, участия в Таинствах и духовного становления.

Второе измерение надежды – служение, образ которого воплощают жёны-мироносицы: несмотря на смерть Учителя они не перестали заботиться о Нём, но поспешили к Его гробнице. Папа выразил признательность ордену за луч света для тех, кого «застигли врасплох ужасные трагедии на всех уровнях». В этих делах рождаются те самые знаки надежды, о которых говорил Папа Франциск.

Третье аспект – устремлённость к цели. Святейший Отец привёл образ апостолов Петра и Иоанна, бегущих к пустому гробу в утро Воскресения (см. Ин 20,4-10). Их бег символизирует веру, которая не останавливается, но всегда ищет Господа. Паломничество рыцарей в Рим – не конец пути, а новая отправная точка, приглашение снова отправиться в путь к небесам.

«Свидетельствуйте об этом для братьев и сестёр, которых вы встретите: пусть они пользуются мирскими благами со свободой и радостью тех, кто понимает, что движется к бесконечному горизонту вечности».