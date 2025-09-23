Телеграмма Папы Льва XIV Главному раввину Рима

Папа Лев XIV поздравил еврейскую общину Рима с праздниками Рош Ха-Шана, Йом-Киппур и Суккот.

«По случаю приближающихся праздников Рош Ха-Шана 5786, Йом-Киппур и Суккот я хочу выразить сердечные пожелания Вам и всей еврейской общине Рима, — пишет Папа в телеграмме на имя Главного раввина Рима Риккардо Ди Сеньи. – Я с благодарностью вспоминаю Ваше присутствие на инаугурации моего Петрова служения 18 мая. Да пребудет Всевечный в Своей безграничной благости рядом с Вашей общиной, да сопровождает Он все наши усилия по укреплению взаимной дружбы в городе Риме и во всем мире. Да сподобит нас Бог, в Своем необъятном милосердии, мира и неустанного желания продвигать его всегда. Shalom alechem!»



Источник: русская служба Vatican News