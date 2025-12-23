Святейший Отец встретится с молодежью Рима

Встреча Льва XIV с римскими подростками и молодежью состоится 10 января 2026 года, через несколько дней после окончания Юбилея. Она пройдет в Зале Павла VI в Ватикане.

Римские подростки и молодежь встретятся с Папой 10 января 2025 года, через несколько дней после окончания Юбилейного года, который официально завершится в торжество Крещения Господня закрытием Святых врат в базилике Святого Петра.

Как указано в заявлении викариата Римской епархии, во встрече примут участие представители многочисленных молодежных сообществ: от детей, посещающих уроки катехизиса, до участников приходских групп, от членов католических движений, ассоциаций и спортивных клубов до студентов университетов, включая иностранных студентов, проживающих в колледжах епархии.

Молодежь будет сопровождать кардинал Бальдассаре Рейна, викарий Римской епархии, который объявил о мероприятии во время молитвенного собрания «Ночь в соборе» 21 ноября 2025 года и подтвердил приглашение в письме священникам. «Это будет драгоценный и радостный момент», — написал иерарх, призывая священников поощрять участие приходской молодежи и рассматривать встречу как важную возможность услышать слова Епископа Рима.



По материалам Vatican News