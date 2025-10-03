Святейший Отец призвал укреплять культуру встречи и примирения (+ ФОТО)

2 октября в Клементийском зале Ватикана Папа Лев XIV обратился к участникам международной конференции «Беженцы и мигранты в нашем общем доме». Форум открыл трёхлетний проект, основанный на четырёх направлениях: обучение, исследование, служение и поддержка. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил организаторов и участников, подчеркнув, что в своей работе они следуют призыву его предшественника Франциска: использовать мультидисциплинарные знания для помощи нуждающимся.

Ключевыми темами речи Льва XIV стали примирение и надежда. Папа предупредил об опасности «глобализации бессилия» – состояния, когда общество привыкает к страданиям и перестаёт верить в возможность перемен. Ответом может стать культура встречи и примирения, которая требует терпения, готовности слушать и разделять надежды и боль других.

В контексте Юбилейного года Святейший Отец отметил, что именно беженцы и мигранты способны быть свидетелями надежды благодаря своей стойкости и вере. Их пример может вдохновить общины и помочь найти новые пути для решения проблем.

В конце обращения Лев XIV благословил гостей и пожелал им продолжать поиск комплексных решений, способных укрепить культуру встречи, примирения и братской солидарности.