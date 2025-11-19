Папа открыл в Ватикане новую амбулаторию для бездомных (+ ФОТО)

Накануне Всемирного дня бедных, который отмечался в воскресенье, Папа Лев XIV открыл рядом с площадью Св. Петра новую амбулаторию «Сан-Мартино», — там, где раньше было ватиканское почтовое отделение. Она дополнила амбулаторию «Матерь милосердия», которая уже десять лет оказывает бесплатную медицинскую помощь и ежемесячно принимает около двух тысяч римских бездомных, сообщает Vatican News.

Святейшего Отца сопровождали Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, директор амбулатории Массимо Ралли и доктор Луиджи Карбоне из службы здравоохранения Ватикана. Визит в пятницу 14 ноября стал неожиданностью для сотрудников амбулатории, в которой дежурили восемь врачей, четыре медсестры и два волонтёра, которые к этому моменту приняли 65 пациентов.

По словам кардинала Краевского, Лев XIV подчеркнул важность присутствия психиатров, поскольку многие пациенты нуждаются именно в такой поддержке. В этом пространстве, дополненном душевыми и парикмахерской, люди не только получают лечение, но и чувствуют, что их уважают: имя, происхождение, наличие документов здесь не имеют значения.

Амбулатория «Сан-Мартино» включает два диагностических кабинета и современную службу рентгенодиагностики. Передовое оборудование позволяет быстро и точно определить пневмонию, переломы, опухоли, дегенеративные заболевания, кишечную непроходимость, – патологии, которые у бездомных и мигрантов часто остаются нераспознанными.

Кардинал Краевский отметил, что Папу удивили масштабы работы: около двух тысяч человек ежемесячно получают помощь и лекарства. Рецепты, выданные врачами амбулатории, принимают в Ватиканской аптеке бесплатно.

Пообщавшись с сотрудниками, Святейший Отец тепло поблагодарил персонал амбулатории и тех, кто занимался её обустройством.