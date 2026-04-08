Святейший Отец о кризисе в Иране: важен диалог и мир

Вечером 7 апреля, перед возвращением из Кастель-Гандольфо в Ватикан, Папа Лев XIV, обращаясь к журналистам, вновь призвал к миру и напомнил о невинных жертвах, комментируя напряжённую международную ситуацию вокруг Ирана.

«Сегодня, как мы все знаем, прозвучала угроза в адрес всего народа Ирана, и это совершенно недопустимо», — заявил Святейший Отец.

Папа напомнил о напряжённой ситуации, связанной с ультиматумом президента США Дональда Трампа, и подчеркнул необходимость немедленного поиска мирных решений. По его словам, речь идёт не только о вопросах международного права, но прежде всего — о моральной ответственности, в центре которой — благо людей.

С мыслью о самых уязвимых Папа Лев XIV напомнил: «Я хотел бы пригласить всех искренне задуматься в глубине сердца о множестве невинных — о детях, о пожилых».

С первых дней конфликта Святейший Отец призывал к диалогу и переговорам: «Мы пытались найти решения через переговоры, не доходя до этого предела… тем не менее ситуация складывается именно таким образом».

«Я хотел бы пригласить всех молиться, но также искать способы донести свою позицию — возможно, до членов Конгресса, до властей, — чтобы сказать: мы не хотим войны, мы хотим мира! Мы — народ, который любит мир. Всем нам так необходим мир!» — такими словами Папа Лев XIV призвал всех донести послание тем, кто может влиять на ситуацию.

Многие считают происходящую войну несправедливой и бесполезной, отметил Святейший Отец. «Я призываю всех людей доброй воли всегда стремиться к миру, а не к насилию, отвергать войну, особенно ту, которую многие называют несправедливой, которая продолжает усиливаться и ничего не решает».

Говоря о глобальной ситуации, Святейший Отец указал на экономические и энергетические кризисы, а также «большую нестабильность на Ближнем Востоке, которая лишь порождает ещё больше ненависти во всём мире. <…> Все атаки на гражданскую инфраструктуру противоречат международному праву, но также свидетельствуют о ненависти, разделении и разрушении, на которые способен человек».

«Люди жаждут мира», — отметил Лев XIV, завершая беседу с журналистами и призвав всех вовлечённых граждан заявить о своём стремлении к миру.



Источник: русская служба Vatican News