Святейший Отец о кризисе в Иране: важен диалог и мир

Святейший Отец о кризисе в Иране: важен диалог и мир

Апрель 08, 2026

Вечером 7 апреля, перед возвращением из в Ватикан, , обращаясь к журналистам, вновь призвал к миру и напомнил о невинных жертвах, комментируя напряжённую международную ситуацию вокруг Ирана.

«Сегодня, как мы все знаем, прозвучала угроза в адрес всего народа Ирана, и это совершенно недопустимо», — заявил Святейший Отец.

Папа напомнил о напряжённой ситуации, связанной с ультиматумом президента Дональда Трампа, и подчеркнул необходимость немедленного поиска мирных решений. По его словам, речь идёт не только о вопросах международного права, но прежде всего — о моральной ответственности, в центре которой — благо людей.

С мыслью о самых уязвимых Папа Лев XIV напомнил: «Я хотел бы пригласить всех искренне задуматься в глубине сердца о множестве невинных — о детях, о пожилых».

С первых дней конфликта Святейший Отец призывал к диалогу и переговорам: «Мы пытались найти решения через , не доходя до этого предела… тем не менее складывается именно таким образом».

«Я хотел бы пригласить всех молиться, но также искать способы донести свою позицию — возможно, до членов Конгресса, до властей, — чтобы сказать: мы не хотим войны, мы хотим мира! Мы — народ, который любит мир. Всем нам так необходим мир!» — такими словами Папа Лев XIV призвал всех донести послание тем, кто может влиять на ситуацию.

Многие считают происходящую войну несправедливой и бесполезной, отметил Святейший Отец. «Я призываю всех людей доброй воли всегда стремиться к миру, а не к насилию, отвергать войну, особенно ту, которую многие называют несправедливой, которая продолжает усиливаться и ничего не решает».

Говоря о глобальной ситуации, Святейший Отец указал на экономические и энергетические кризисы, а также «большую нестабильность на Ближнем Востоке, которая лишь порождает ещё больше ненависти во всём мире. <…> Все атаки на гражданскую инфраструктуру противоречат международному праву, но также свидетельствуют о ненависти, разделении и разрушении, на которые способен человек».

«Люди жаждут мира», — отметил Лев XIV, завершая беседу с журналистами и призвав всех вовлечённых граждан заявить о своём стремлении к миру.


Источник: русская служба Vatican News

При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна