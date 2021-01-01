Святая Месса в базилике Ватикана 1 января 2021 года

Утром 1 января нового 2021 года, в праздник Пресвятой Богородицы и Всемирный день мира, ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин возглавил в базилике Святого Петра торжественную Мессу, прочитав проповедь Папы Франциска, который не смог участвовать в богослужении из-за недуга.

Во время Мессы кардинал произнёс проповедь, написанную Святейшим Отцом: из литургических чтений праздника Папа выделяет три глагола, относящихся к Матери Христа: благословлять, рождать и находить.

В книге Чисел Господь приказывает священнослужителям благословить Его народ; также и сегодняшние священники должны без устали благословлять Народ Божий, более того, все верные призваны быть носителями благословений. Когда мы открываем сердца Господу Иисусу, в нашу жизнь входит благословение Бога.

Сын Божий, благословенный по Своей природе, отмечает Папа Франциск, приходит к нам через Матерь, благословленную по благодати. Пресвятая Дева Мария приносит нам Божье благословение, ибо повсюду с ней есть Иисус. Поэтому мы должны приветствовать её, подобно святой Елисавете, словами Розария: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». Матерь Христа учит нас, верующих: благословение получают, чтобы дарить его другим; она сама была благословением для всех, кого встречала, – для Елисаветы, для супругов в Кане Галилейской, для апостолов в Сионской горнице. Подобным образом и мы призваны нести «благое слово» во имя Бога. Мир серьёзно осквернен злословием и скверными мыслями о других, об обществе, о себе. Злословие развращает и приносит деградацию всему вокруг, в то время как благословение возрождает и дарит силу начинать всё заново. Христиане должны просить Пресвятую Богородицу о милости подражать ей и быть радостными носителями Божьего благословения для других.

Вторым глаголом, относящимся к Матери Христа, подчёркивает Папа, является «рождать». Сын Божий «родился от жены», подобно каждому из нас, придя на свет младенцем. «Сердце Господа начало биться в Марии, Бог жизни получал кислород от неё». С тех пор Мария объединяет нас с Богом, ибо в ней Господь связал Себя с нашей плотью и никогда не покидал её. Пресвятая Дева – не только мост между нами и Богом, она – дорога, по которой Бог прошёл, чтобы достичь нас, и мы должны по ней пройти, чтобы достичь Бога. Христос – это вовсе не абстрактная идея: Он конкретен, ибо Он родился от женщины и терпеливо взрослел. Женщины, отмечает Папа, хорошо знают эту «терпеливую конкретность», сколько же из них порождают жизнь, даря миру будущее! «Мы пребываем в этом мире не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы порождать жизнь». Добро рождается из сердца, поэтому важно хранить сердце чистым, заботиться о своей духовной и молитвенной жизни; важно воспитывать в сердце заботу о других людях, подчёркивает Святейший Отец:

«В этом году, надеясь на возрождение и на новые методы лечения, мы не должны пренебрегать заботой. Потому что, помимо вакцины для тела, нужна вакцина для сердца, и это – забота. Новый год будет добрым, если мы станем заботиться о других, как Пресвятая Богородица радеет о нас».

Третий глагол, отмечает Папа Франциск, – «находить». Евангелие свидетельствует, что пастухи «нашли Марию, и Иосифа, и Младенца». Они не увидели выдающихся и ярких знаков, а самую простую семью. Но именно там они действительно обрели Бога, Который велик в малости и силён в нежности. Пастухи нашли этот неприметный знак, отмечает Папа, потому что их позвал ангел; со своей же стороны, мы не нашли бы Господа, если бы не были призваны по благодати. Ибо иначе «невозможно представить себе такого Бога, Который родился от женщины и с нежностью революционизирует историю». Мы обнаружили, что Его прощение возрождает, Его утешение зажигает надежду, Его присутствие дарит неудержимую радость. Мы Его нашли, но не должны терять Его из виду, ибо Господа нельзя найти раз и навсегда: Его нужно искать каждый день. Пастухи всегда находились в поисках, в движении: они пошли, поспешив; нашли, рассказали и возвратились, славя и хваля Бога. Для обретения благодати нужна активность, подчёркивает Папа Франциск.

В начале нового года Святейший Отец призывает верующих находить время для ближних. Время – это богатство, которое есть у всех нас, но мы с жадностью хотим использовать его только для себя. Мы должны просить о благодати посвящать время Богу и нашим ближним: одиноким и страдающим; тем, кого нужно выслушать и о ком позаботиться. Если мы найдём время для других, то будем удивлены и счастливы, как пастухи из Евангелия.

В конце проповеди Папа Франциск посвящает новый год Пресвятой Богородице, и возносит молитву, дабы она благословила наши времена и научила нас находить время для Бога и для других.



Источник: Vatican News