«Свет воскресения и тайна смерти». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 10 декабря 2025 года

Утром 10 декабря, в рамках общей аудиенции на площади Св. Петра, Папа Лев XIV предложил паломникам глубокое размышление о тайне смерти. Она кажется естественной – ведь всё живое умирает, – и одновременно чуждой нашему сердцу, которое жаждет жизни и вечности: из-за этого мы переживаем её как внутреннее противоречие. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил, что древние культуры умели сопровождать умерших ритуалами и обычаями, а сегодня смерть – своего рода табу: о ней говорят вполголоса, из-за страха потревожить собственное спокойствие. Даже кладбища порой избегают, хотя это место ожидания воскресения.

В отличие от животных человек задаёт себе вопрос о смысле, цели и исходе жизни. Сознавать неизбежность – нелегко: эта мысль «утяжеляет» жизнь и порождает бегство от темы, попытку сделать вид, что её не существует. Св. Альфонс Мария де Лигуори называл смерть «великой учительницей жизни». Помнить о ней – значит видеть и распознавать главное, молиться о том, что ведёт к Небесному Царству, отпускать всё лишнее, эфемерное. Так раскрывается тайна подлинной жизни, и мы понимаем, что «пребывание на земле готовит нас к вечности».

Говоря об иллюзиях времени, Папа отметил многие современные антропологические концепции, идеи трансгуманизма, которые обещают земное бессмертие с помощью технологий. Но сможет ли наука действительно победить смерть, принесёт ли такая жизнь счастье? Ответ даёт Воскресение Господне: «Смерть не противостоит жизни, но является её составной частью как переход к вечной жизни». Именно Пасха Христова позволяет предвкусить полноту счастливой вечности даже посреди нынешних скорбей и испытаний.

Епископ Рима привёл строку Евангелия о том, что во мраке Страстной пятницы уже начинал сиять субботний свет (ср. Лк 23,54). Эти огни – первый признак пасхального утра, они загораются в самой тьме, обещая свет, который может осветить тайну смерти до конца.

«Воскресший предшествовал нам в великом испытании смерти, выйдя из него победителем благодаря силе Божественной любви. Так Он приготовил нам место для вечного отдохновения, обитель, где нас ждут; Он даровал полноту жизни, в которой больше нет теней и противоречий. Благодаря Ему, умершему и воскресшему ради любви, мы вместе со св. Франциском можем называть смерть “сестрицей”. Ожидая её с твёрдой надеждой на воскресение, мы избавляемся от страха исчезнуть навсегда и готовимся к радости бесконечной жизни».