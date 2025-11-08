«Свет от Света»: о чём Никея говорит нам сегодня

С 7 по 13 ноября в Риме, а затем в Стамбуле пройдёт передвижная выставка «Свет от Света», посвящённая 1700-летию Первого Вселенского собора, состоявшегося в IV веке в Никее и ставшего ключевым моментом в формировании христианского вероучения. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Проект был впервые представлен в августе на Митингe дружбы народов в Римини, где возникла идея заново осмыслить значение Никеи и показать, почему решения собора остаются важными для понимания христианской веры и человеческой культуры сегодня.

Для реализации выставки объединились Департамент коммуникации Святейшего Престола и Папский университет Святого Креста. После Университета Святого Креста выставка переместится в Стамбул, где её посетит Папа Лев XIV во время апостольского визита в Турцию, запланированного с 27 по 30 ноября.

Выставка создавалась как место живого общения студентов и преподавателей, где учатся не только слушать, но и объяснять, и порой роли меняются: тот, кто пришёл «послушать», сам становится рассказчиком, передавая содержание экспозиции другим. Отдельный раздел помогает понять, почему план базилики стал преобладать в христианском храмостроительстве над первоначальным центральным планом.

Выставка поднимает вопросы, которые никогда не теряют актуальности: что значит истина веры и как она определяет взгляд человека на мир и на самого себя. В этом контексте даётся ясное объяснение того, что представляла собой арианская ересь и почему понимание этого спора важно для веры в Христа как истинного Бога.

На пресс-конференции в Департаменте коммуникации Святейшего Престола куратор выставок Митинга в Римини Алессандра Витец отметила: «Непросто объяснять Никейский собор сегодня, когда даже молитва “Отче наш” многим уже незнакома». Однако опыт выставки в Римини — сотни экскурсий, тысячи посетителей — свидетельствует, что стремление к поиску истины не угасает.

В каталоге выставки преподобный Роуэн Уильямс, архиепископ Кентерберийский на покое, подчёркивает: искажение образа Бога неизбежно ведёт к искажённому взгляду на человека. Вместе с тем даже ереси и споры, по сути, сыграли свою роль «кирпичиков» в строительстве богословской мысли — всё полезно, потому что через споры и ошибки иногда проясняется часть истинного пути.

Отец Джулио Масперо, декан богословского факультета Папского университета Святого Креста, во время презентации подчеркнул: признание отцами Собора Бога как Отца и формула «Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного», — это как «богословский перевод» притчи о блудном сыне. «В Никее Церковь сказала, что Бог — это Отец, а не просто тот, кто действует как Отец», — отметил декан. По его словам, это означает, что Бог рождает и возрождает, а значит — всегда прощает и принимает. Забывая об этом, человек чувствует себя неполноценным, уязвимым, потерянным и нередко вступает в борьбу за признание, что порождает конфликты, вражду и даже войны.