Св. Престол: Рамадан и Великий пост — путь к надежде и миру

«Разоружение сердца» и утверждение подлинного мира в условиях нарастающих конфликтов стали в этом году темой традиционного послания мусульманам на Рамадан, подписанного префектом Департамента по межрелигиозному диалогу кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом.

В послании подчеркивается, что совпадение Рамадана и христианского Великого поста придаёт нынешнему году особый духовный смысл. Этот период усиливает призыв к молитве, самоограничению и делам милосердия, помогая верующим осознать глубину нынешних глобальных испытаний и укрепить надежду и стремление к миру.

В современном мире человек сталкивается с многочисленными испытаниями — личными, семейными и общественными, — и порой сложно найти верный путь. Информационная перегруженность и противоречивые точки зрения усиливают чувство неопределённости и тревоги; внутреннее равновесие оказывается под угрозой. Перед лицом этой неопределённости особенно ощущается потребность в духовной опоре и внутренней силе, поскольку именно в такие моменты чувство беспомощности перед несправедливостью и конфликтами способно толкать к отчаянию или к насилию, которое иногда воспринимается как «кратчайший путь» к справедливости.

Христиане и мусульмане, пишет Кувакад, призваны искать внутренних ориентиров и взирать на невидимый Свет — на Бога Всемогущего, милосердного и справедливого, который «судит народы справедливо» (Пс 96,10). Как напоминает апостол Павел: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим 12,21). Только внутренняя преображение и стойкость в вере способны привести к миру, которого так жаждет каждый человек.

Иерарх подчёркивает духовную близость Церкви к мусульманам, особенно к тем, кто испытывает страдания и лишения в борьбе за справедливость, равенство и достоинство. Мы все «в одной лодке» (ср. Папа Франциск, Fratelli Tutti 30) и разделяем ответственность за восстановление мира.

Ссылаясь на слова Папы Льва XIV, кардинал Кувакад говорит о необходимости «разоружения сердца, ума и жизни». Мир — это дар Божий, который требует усилий человека через диалог, стремление к справедливости и прощению. Внутреннее преображение верующих во время Рамадана и Великого поста может стать импульсом к тому, чтобы в израненном мире оружие войны уступило место смелости мира.



Источник: русская служба Vatican News