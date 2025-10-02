Св. Отец призвал к общественному согласию на Мадагаскаре

В среду 1 октября, в конце общей аудиенции, Папа Лев XIV с печалью прокомментировал известия из Мадагаскара: в результате жестоких столкновений между силами правопорядка и молодыми демонстрантами несколько человек погибли и около ста получили ранения.

Святейший Отец призвал верующих:

«Помолимся Господу о том, чтобы всегда удавалось избежать любого насилия и непрерывно искать общественного согласия, продвигая справедливость и заботу об общем благе».

В конце обращения Епископ Рима тепло приветствовал молодёжь, больных и новобрачных:

«Сегодня мы вспоминаем святую Терезу Младенца Иисуса, Учителя Церкви и покровительницу миссий. Пусть её пример вдохновляет каждого следовать за Иисусом на жизненном пути, неся повсюду радостное свидетельство Евангелия. Всем вам моё благословение!»



Источник: русская служба Vatican News

На фото — столкновения в Антананариву (Мадагаскар, 30 сентября 2025 г.)