Св. Отец принял верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов (+ ФОТО)

6 декабря Папа Лев XIV принял новых чрезвычайных и полномочных послов при Святейшем Престоле, представляющих Узбекистан, Молдову, Бахрейн, Шри-Ланку, Пакистан, Либерию, Таиланд, Лесото, ЮАР, Фиджи, Микронезию, Латвию и Финляндию. Дипломаты вручили Папе верительные грамоты, сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец передал приветствия главам соответствующих государств и заверил в молитве о них и обо всех жителях этих стран.

Сейчас все еще продолжается Юбилейный год, посвященный надежде, напомнил Папа, побуждая нас вновь обрести необходимое доверие как в Церкви, так и в обществе, в отношениях между людьми и в международных отношениях. Лев XIV снова подтвердил свое намерение продвигать «мир безоружный и обезоруживающий», который созидается в сердцах и начинается от сердца. В условиях глобальных потрясений следует помнить, что больше всего от них страдают бедные и отверженные, и именно к их голосу в первую очередь прислушивается Святейший Престол, чья дипломатия сформирована евангельскими ценностями и направлена на служение благу человека, взывая к совести людей.

В этой миссии, отметил Папа, дипломатические службы разных стран могут оказать реальную помощь. Особым образом Папа выразил надежду, что сотрудничество с государствами будет содействовать «обновленному духу многостороннего обязательства в настоящий момент, когда это совершенно необходимо».