Св. Отец: Африка – резерв надежды и радости для всего мира (+ ФОТО)

18 апреля, в начале апостольского визита в Анголу, Папа Лев XIV выступил перед представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса в президентском дворце в Луанде. Святейший Отец выразил молитвенную близость жертвам сильных дождей и наводнений в провинции Бенгела и отметил великую цепь солидарности, которую ангольцы проявили к пострадавшим, передает Vatican News.

Папа подчеркнул, что жители страны обладают сокровищами, которые нельзя ни продать, ни похитить: в них живёт радость, и её не смогли погасить даже самые неблагоприятные обстоятельства. Эта радость, знающая боль, возмущение, разочарование и поражения, сопротивляется и возрождается среди тех, кто сохранил сердце и разум свободными от иллюзии богатства.

«Африка – для всего мира резерв радости и надежды, и я без колебаний называю их “политическими” добродетелями», – сказал Лев XIV. Желание бесконечного, живущее в человеческом сердце, становится началом социальных перемен, причём более глубоких, чем любая политическая или культурная программа.

Говоря о хищнической эксплуатации природных ресурсов, Епископ Рима с болью отметил: сколько страданий, смертей и экологических катастроф несёт с собой эта «экстрактивистская» логика, которая всё ещё пытается выдать себя за единственную возможную модель развития! Святейший Отец привёл слова Папы Павла VI, который шестьдесят лет назад обличал «старческий, совершенно анахроничный облик коммерческой, гедонистической, материалистической цивилизации».

Пострадавшие от наводнения в провинции Бенгела



Опираясь на мудрость предков, ангольцы видят в мироздании гармонию множества голосов, поэтому любое проявление идеологического своеволия и материальной эксплуатации наносит удар по этой гармонии, оставляя после себя лишь шрамы.

«Африке крайне необходимо преодолеть ситуации и феномены конфликтов и вражды, которые разрушают социальную и политическую ткань многих стран, подпитывая бедность и социальную изоляцию. Жизнь процветает лишь благодаря встрече; диалог – это начало. Это не исключает инакомыслия, которое может перерасти в конфликт».

Размышляя о самой природе конфликта, Лев XIV привёл слова Папы Франциска: перед противостоянием можно оставаться безразличными, можно погрузиться в него и потерять горизонт, но самый верный путь – принять конфликт, разрешить его и превратить в звено нового процесса. Папа призвал руководителей Анголы не бояться плюрализма мнений, управлять конфликтами, превращая их в пути обновления, и всегда ставить общее благо выше частного.

Радость и надежда противостоят всякой покорной пассивности. Без радости нет новизны, без внутренней жизни нет освобождения, без встречи нет политики, без другого человека нет справедливости. «Вместе вы можете сделать Анголу проектом надежды, – подчеркнул Святейший Отец. – Католическая Церковь желает быть закваской в тесте и помогать росту справедливой модели совместной жизни, свободной от рабства, навязанного элитами с большими деньгами и ложными радостями». Лишь вместе можно приумножить таланты жителей страны, вплоть до городских окраин и самых отдалённых сельских районов, где пульсирует жизнь народа и готовится его будущее.

«Нужно устранить препятствия на пути к целостному человеческому развитию, борясь и надеясь вместе с теми, кого мир отверг, но кого избрал Бог. Ибо именно так возникла наша надежда: “Камень, который отвергли строители, сделался главою угла” (Пс 118,22), – Иисус Христос, полнота человека и истории. Да благословит Господь Анголу!»