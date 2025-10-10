Св. Месса Юбилея богопосвящённой жизни. Папа: монашествующие – источник «кислорода» любви для мира

9 октября Папа Лев XIV возглавил на площади Св. Петра торжественную Мессу Юбилея богопосвящённой жизни, собравшую тысячи представителей монашеских орденов и конгрегаций, созерцательных общин и новых форм богопосвящённого служения из разных стран мира. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что жить по обетам – значит предавать себя в руки милосердного Отца, как дети. Сам Христос говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам» (Лк 11,9). Эти глаголы выражают не внутреннюю динамику жизни, посвящённой Богу. Папа подчеркнул, что «просить» значит в своей скудости видеть во всём дар Господа и за всё благодарить; «искать» – значит в послушании открываться к познанию воли Божией, стяжая святость; «стучать» – значит просить и делиться дарами, обретёнными с чистым сердцем.

Ссылаясь на Первое чтение из Книги пророка Малахии (3,17), Святейший Отец привёл слова Господа: «Я позабочусь о них, как отец заботится о сыне». Эти слова, отметил Папа, побуждают иноков с благодарностью вспоминать «историю безвозмездности своего призвания» – от истоков орденов и конгрегаций до личного пути каждого из них. «Мы здесь прежде всего потому, что Он от века нас призвал и избрал». Святейший Отец подчеркнул, что Бог является центром и полнотой жизни для тех, кто посвятил себя Богу: «Для нас Он – это всё», и без Него ничто не имеет смысла.

«Именно поэтому Церковь поручает вам задачу быть, отрёкшись от всего, живыми свидетелями главенства Бога в вашей жизни и помогать ближним, насколько это возможно, взращивать дружбу с Ним».

Сегодня, как во времена пророка Малахии, многие считают служение Богу бесполезным, отметил Папа. Однако такой образ мыслей приводит к «параличу души», заставляя людей довольствоваться мимолётными мгновениями, поверхностными связями и быстротечными модами, которые в итоге оставляют в сердце лишь пустоту. Для истинного счастья человеку нужны прочные, долговечные и надёжные переживания любви. Примером своей жизни монашествующие призваны распространять в мире «кислород» именно такой, подлинной любви.

Лев XIV процитировал призыв св. Павла VI из апостольского увещания Evangelica testificatio: необходимо беречь простоту «самых малых» из Евангелия, быть «подлинно неимущими, кроткими, алчущими святости, милосердными, чистыми сердцем – теми, благодаря кому наша земля познает мир Божий».