Святая Месса по случаю Юбилея катехизаторов состоялась в воскресенье в Ватикане (+ ФОТО)

Утром 28 сентября Папа Лев XIV возглавил на площади Св. Петра воскресную Мессу для 20 тысяч катехизаторов, которые прибыли с паломничеством на свой Юбилей из 115 стран. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя в проповеди над евангельской притчей о богаче и Лазаре (Лк 16,19–31), Епископ Рима отметил, что Божий взгляд проникает в глубину человеческого сердца и открывает правду, замечая не только внешность: Лазарь забыт человеком, но не Богом. У богача есть достаток, но нет любви и даже имени, потому что, забыв о ближнем, он утратил самого себя. Актуальность притчи очевидна, продолжил Папа:

«У ворот изобилия прозябает нищета целых народов, израненных войной и эксплуатацией. На протяжении веков, похоже, ничего не изменилось: сколько же Лазарей продолжают умирать от ненасытности, забывающей справедливость, от жажды прибыли, попирающей милосердие, от богатства, слепого к боли нищих».

Но Евангелие обещает конец их страданиям и Божий суд, где прекратятся пиры богача и муки нищего. Святейший Отец напомнил, что вера опирается не на чудеса, а на Писание:

«Евангелие возвещает, что жизнь каждого может измениться, ибо Христос воскрес из мёртвых. Это событие – истина, которая спасает. Но её мало знать и провозглашать – её надо любить. Именно любовь открывает смысл Евангелия: она преображает нас, открывая сердце для Божьего Слова и для ближнего».

Папа отметил, что служение катехизаторов должно подтверждаться жизнью, причём первыми благовестниками являются родители, передающие веру, как родной язык. Все мы воспитаны в вере благодаря свидетельству тех, кто верил до нас. Катехизаторы сопровождают нас в вере, разделяя с нами постоянный путь, где растёт понимание истины через размышление, опыт и проповедь. Катехизис, добавил Папа, оберегает от индивидуализма и разногласий, ибо он выражает веру всей Церкви.

Епископ Рима процитировал св. Августина: «Излагай всё так, чтобы, слушая, человек поверил, веруя – надеялся, надеясь – возлюбил». Этот совет нужно принять близко к сердцу.

«Будем помнить, что никто не может дать то, чего у него нет. Если бы богач из Евангелия был милосерден к Лазарю, он сделал бы добро не только ему, но и самому себе. Если бы у этого безымянного человека была вера, Господь спас бы его от любых мучений. Но привязанность к земному богатству лишила его надежды на истинное и вечное благо. Когда нас искушают алчность и безразличие, многие современные “Лазари” напоминают о слове Иисуса, становясь для нас самой действенной катехизацией этого Юбилея, – всеобщего времени обращения и прощения, стремления к справедливости и искреннего поиска мира».